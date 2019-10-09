Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.07
$
65.34
71.40
71.61
Прогноз
14.10 – 21.10
$
64.00
72.50
Индексы и котировки Brent
58.16
+0.14 Золото
1507.64
+0.05 РТС
1306.39
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
09.10
1.0966
–0.0055
24.09
1.1020
06.10
25.09
13.09

В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине 

РИА Новости + ещё 11 4 часа назад
В России и на Украине сравнили цены на продукты
Фото: РИА Новости / Максим Блинов
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, это следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
Съемки осуществлялись в течение недели в Саратове и Киеве в магазине "Ашан".
Так стоимость килограмма картофеля на Украине начинается от 14 гривен, что составляет почти 39 рублей, тогда как в России — 12 рублей.
Цена килограмма риса в Саратове стартует от 59 рублей, а в Киеве — от 20,95 гривны (55,14 рубля). Макароны в саратовском "Ашане" стоят от 50 рублей, в киевском — 42,53 гривны (111 рублей).
Цена литра молока в Саратове начинается от 41 рубля 90 копеек, в Киеве — от 18,16 гривны (47 рублей 80 копеек).
В целом, значительная часть потребительской корзины на 2019 годы на Украине стоит дороже, чем в России.
Ранее партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" потребовала пересмотреть потребительскую корзину и утвердить реальный прожиточный минимум на Украине.
В партии отметили, что социальные выплаты постоянно обесцениваются из-за высокой потребительской инфляции, которая в годовом измерении уже достигла 9% (январь-июль 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).
Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отмечал в январе тогдашний депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.
Условия изменились: кому теперь не дадут ипотеку
Последние новости
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова Блокировать Крым. США всерьез берутся за Черное море Блокировать Крым. США всерьез берутся за Черное море Анастасию Заворотнюк выписали из больницы Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Комментарии13
Экономика , Личный счет , Недвижимость , Рынки , Юрий Одарченко , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Многоэтажные квартиры стали доступнее для москвичей
Многоэтажные квартиры стали доступнее для москвичей
Цены на нефть снижаются
Цены на нефть снижаются1
ВБ понизил прогноз роста экономики России до 1%
ВБ понизил прогноз роста экономики России до 1%
Boeing получила заказ на 737 MAX
Boeing получила заказ на 737 MAX
Россияне экономят на услугах ЖКХ
Россияне экономят на услугах ЖКХ2
Видео
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
04:26
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
Рынки Экономика
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
00:51
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
Экономика Личный счет
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
00:20
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Рынки
ВТБ перестал открывать вклады в евро
01:13
ВТБ перестал открывать вклады в евро
Компании Рынки
Украина становится жертвой политики США
01:10
Украина становится жертвой политики США
Экономика Статьи
Власти Москвы потребовали от модельера Зайцева миллионы
02:38
Власти Москвы потребовали от модельера Зайцева миллионы
Компании
На одну зарплату: где в России жить хорошо
00:50
На одну зарплату: где в России жить хорошо
Личный счет Статьи
«Северный поток-2»: что решила Дания
00:53
«Северный поток-2»: что решила Дания
Экономика Статьи
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
10:40
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
Экономика
Экономист рассказал об угрозах для рубля
10:24
Экономист рассказал об угрозах для рубля
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение