В России и на Украине сравнили цены на продукты

В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине

Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, это следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.

Съемки осуществлялись в течение недели в Саратове и Киеве в магазине "Ашан".

Так стоимость килограмма картофеля на Украине начинается от 14 гривен, что составляет почти 39 рублей, тогда как в России — 12 рублей.

Цена килограмма риса в Саратове стартует от 59 рублей, а в Киеве — от 20,95 гривны (55,14 рубля). Макароны в саратовском "Ашане" стоят от 50 рублей, в киевском — 42,53 гривны (111 рублей).

Цена литра молока в Саратове начинается от 41 рубля 90 копеек, в Киеве — от 18,16 гривны (47 рублей 80 копеек).

В целом, значительная часть потребительской корзины на 2019 годы на Украине стоит дороже, чем в России.

Ранее партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" потребовала пересмотреть потребительскую корзину и утвердить реальный прожиточный минимум на Украине.

В партии отметили, что социальные выплаты постоянно обесцениваются из-за высокой потребительской инфляции, которая в годовом измерении уже достигла 9% (январь-июль 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).