Бизнес под статьей: что тянет Россию на дно

Россия второй год подряд занимает 43-е место в рейтинге конкурентоспособности мировых экономик. Аналитики Всемирного экономического форума отметили удачные меры властей по борьбе с инфляцией и внедрению новых технологий, но и эти достижения не позволили стране получить более престижную строчку. Пока Москва не решит проблему с плохим инвестиционный климатом и не прекратит показательные посадки крупных бизнесменов новых высот ей не видать, указывают эксперты.

Россия получила 43-строчку в Индексе мировой конкурентоспособности, который ежегодно составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ). По сравнению с прошлым годом страна несколько увеличила свой общий балл с 65,6 до 66,7.

Рост итоговой оценки обусловлен пока еще положительными показателями в маркоэкономики страны, указывают зарубежные эксперты. Так, Россия получила два дополнительных балла за снижения уровня инфляции до 3% и преодоление рецессии. Вдобавок стране дали 2,2 бала за свои «стратегические решения» в области научных исследований и за расширение доступа граждан к инновациям.

«Инновации также поддерживаются внедрением информационных технологий благодаря особенно быстрому распространению интернета, который доступен 81% населения», — говорится в докладе.

Впрочем, на этих показателях успехи России заканчиваются, признают экономисты. Главной проблемой, которая мешает экономике страны развиваться, по-прежнему остается закрытость финансовой системы.

Малые и средние предприятия имеют ограниченный доступ к финансам, российский рынок акций слаб, в то время как банки обременены непогашенными кредитами,

В последние два года прирост задолженности по кредитам составляет порядка 25% в год, свидетельствуют данные Минэкономразвития . Так, за прошлый год количество граждан, имеющих не менее трех непогашенных кредитов, увеличилось в прошлом году на 12% и достигло 15,1 млн человек — почти треть от общего числа заемщиков.

Валерий Миронов. Вдобавок год от года растет и сумма долгов. По сравнению с 2018 годом сумма среднего просроченного долга взлетела на 13% — до 137 тыс. рублей. «В итоге общая закредитованность не только негативно сказывается на уровне жизни населения, но и создает дополнительную нагрузку на экономику. По сути лишь кредиты двигали экономический рост страны в этом году», — отмечает в разговоре с «Газетой. Ru» заместитель директора Института «Центр развития» ВШЭ

Экономический блок российского правительства осознает проблему закредитованности и пытается ее решить. Например, глава Минэкономразвития Максим Орешкин подсчитал, что, долг россиян достигнет критической массы уже через два года, из потребительского спроса выпадет более 2,5 трлн руб., и это, в свою очередь, запустит рецессию.

«В итоге ВВП рискует упасть на 3% и в стране начнется новый кризис. Чтобы предотвратить негативные последствия нужно поменять кредитную политику, определить ее новые цели и задачи», — указывал политик в эфире «Эха Москвы».

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