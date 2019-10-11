СМИ сообщили о прогрессе по «Турецкому потоку»

Haber7 (Турция): последние события по «Турецкому потоку»

В декабре 2014 года Владимира Путина впервые объявил о планах строительства «Турецкого потока». Охлаждение отношений между странами в результате инцидента с российским самолетом привело к тому, что строительство было заморожено. Сегодня все трудности преодолены, проект вступил в стадию завершения.

Ожидается, что первый участок газопровода «Турецкий поток», который будет передавать российский природный газ в Европу через Турцию, вступит в строй до конца года. По состоянию на 14 августа 2019 года строительные работы на приемном терминале в Кыйыкёе во Фракии были завершены на 95%. Строительство сухопутного участка второй нитки осуществляет совместное предприятие турецкой «Боташ» (BOTAŞ, государственная компания по торговле и транспортировке нефти и природного газа в Турции — прим. пер.) и «Газпрома» — акционерное общество «Тюрк акым газ ташима» (TürkAkım Gaz Taşıma AŞ). В качестве маршрута продолжения второй нитки в Европу в последнее время более вероятным выглядит выбор Болгарии.

Прошло три года с тех пор, как были поставлены первые подписи под соглашением о строительстве газопровода «Турецкий поток», предназначенного для передачи российского природного газа в Турцию и через Турцию в Европу. Об этом проекте впервые объявил президент России Владимир Путин в декабре 2014 года в ходе официального визита в Турцию.

Межправительственное соглашение по проекту газопровода с планируемым сроком эксплуатации не менее 50 лет было подписано 10 октября 2016 года бывшим министром энергетики и природных ресурсов Турции Бератом Албайраком (Berat Albayrak) и министром энергетики России Александром Новаком . «Турецкий поток» будет состоять из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров в год каждая. Природный газ по «Турецкому потоку» будет поступать из российского города Анапа в Кыйыкёй. С завершением строительства приемного терминала в Кыйыкёе ожидается, что первые поставки газа в Турцию состоятся к концу года. По второй нитке природный газ будет поставляться через Турцию в Европу.

Ранее в заявлении «Газпрома» сообщалось, что первые поставки газа по «Турецкому потоку» планируется начать до конца года. Завершение строительства сухопутного участка газопровода, за который ответственна Турция, было включено в число целей 11-го плана развития на 2019-2023 годы, ставшего первым планом развития после перехода на президентскую систему в Турции.

Впервые о проекте было объявлено в 2014 году

Проект впервые возник на повестке дня 25 мая 2014 года, когда президент России Владимир Путин заявил:

«Мы проложим "Южный поток" через страну, которая не входит в Европейский Союз».

1 декабря 2014 года Путин посетил Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Турцией и Россией и объявил об отказе от «Южного потока».

Затем, 11 декабря 2014 года, бывший министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз (Taner Yıldız) сообщил, что проект называется «Турецкий поток» и предполагает не просто транзит, а распределение данного газа в Европу через Турцию.

Технические работы по проекту были начаты в феврале 2015 года. 22 июня 2015 года, как сообщал «Газпром», Турция выдала разрешение на инженерные изыскания по морскому участку газопровода.

С самолетным кризисом проект лег на полку

24 ноября 2015 года был сбит российский самолет, нарушивший турецкое воздушное пространство, и проект «Турецкий поток» лег на полку, о чем сообщалось во взаимных заявлениях сторон.

Заявления президента России Путина 8 июня 2016 года повысили вероятность реанимации проекта. Путин сообщил, что Россия не отказывается от проекта газопровода «Турецкий поток», и сказал:

«У нас есть некоторые политические проблемы с Турцией. Кроме того, Европейская комиссия должна прояснить свою позицию по проекту, но пока не сделала этого».

14 июня 2016 года президент Эрдоган направил Владимиру Путину поздравительное послание по случаю Дня России. После этого послания в российско-турецких отношениях начался период смягчения и умеренных дипломатических контактов. 28 июня 2016 года официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов выразил готовность российской стороны к возобновлению переговоров по «Турецкому потоку». О возобновлении переговоров заявил министр энергетики России Новак 29 июля 2016 года.

Вслед за заключенными соглашениями и поставленными подписями крупнейшее в мире строительное судно «Пиониринг спирит» (Pioneering Spirit) компании «Олсис» (Allseas) 7 мая 2017 года прошло пролив Босфор и проследовало в Черное море. 23 июня 2017 года президент Путин официально дал старт работам. В сентябре 2017 года было подписано соглашение с компанией «Петрофак» (Petrofac) о строительстве приемного терминала в Турции. Для выполнения работ «Петрофак» заключила договор с субподрядчиком, которым стала одна из ведущих турецких строительных компаний «Текфен» (Tekfen).

Для укладки глубоководного участка «Турецкого потока» на борту «Пиониринг спирит» работало 562 человека — представителя 40 национальностей. После десяти месяцев работ, 30 апреля 2018 года, судно достигло турецкого берега.