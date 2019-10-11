В России обнаружили потерю $150 млрд из-за США

В России обнаружили потерю 150 миллиардов долларов из-за США

Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов долларов из-за соглашения с США о морской границе. Такие данные озвучила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Отчет передали главе Совфеда Валентине Матвиенко , и она в свою очередь дала поручение сенаторам разобраться в ситуации.

Речь идет о соглашении, которое было подписано в 1990 году министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером . Согласно договору между странами, были установлены линии разграничения экономических зон в Беринговом и Чукотском морях, а также на части Берингова пролива.

В результате акватория, где советские, а вслед за ними и российские моряки могли вести промысел, сократилась на 77,7 тысячи квадратных метров, что привело к потерям в добыче. В тех местах, в частности, ловят крабов, треску и минтай.