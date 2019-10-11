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В России обнаружили потерю 150 миллиардов долларов из-за США 

Lenta.ru + ещё 2 6 часов назад
В России обнаружили потерю $150 млрд из-за США
Фото: РИА Новости
Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов долларов из-за соглашения с США о морской границе. Такие данные озвучила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Отчет передали главе Совфеда Валентине Матвиенко, и она в свою очередь дала поручение сенаторам разобраться в ситуации.
Речь идет о соглашении, которое было подписано в 1990 году министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером. Согласно договору между странами, были установлены линии разграничения экономических зон в Беринговом и Чукотском морях, а также на части Берингова пролива.
В результате акватория, где советские, а вслед за ними и российские моряки могли вести промысел, сократилась на 77,7 тысячи квадратных метров, что привело к потерям в добыче. В тех местах, в частности, ловят крабов, треску и минтай.
Сенатор от Камчатского края Борис Невзоров полагает, что из-за соглашения Шеварнадзе-Бейкера СССР (и Россия как его преемница) потеряла возможность ежегодно добывать более 500 тысяч тонн рыбы и краба. Также, по его словам, на шельфе есть перспективные месторождения нефти.
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Комментарии1
Экономика , Борис Невзоров , Григорий Березкин , Валентина Матвиенко , Эдуард Шеварднадзе , Джеймс Бейкер , Совет Федерации
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