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Глава МВФ предупредила о рисках для мировой экономики 

Деловая газета «Взгляд» 12 часов назад
Неопределенность в мировой экономике вызывает серьезную обеспокоенность у Международного валютного фонда (МВФ), заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.
По словам главы МВФ, прогноз фонда на 2019 и 2020 годы показывает, что спад в мировой экономике уже оказывает влияние на большую часть мира, передает ТАСС.
«Мы больше всего обеспокоены тем, что не только анонсированные или уже установленные [торговые] тарифы негативно сказываются на [экономическом] росте, но и вся атмосфера неопределенности, к которой мы должны отнести неопределенность, исходящую от Brexit, от геополитической напряженности во многих частях мира», — сказала Георгиева в интервью телеканалу Euronews.
По ее словам, в этой атмосфере многие инвесторы занимают выжидательную позицию.
«Пока [экономический] спад был наиболее заметен в промышленности, но вполне вероятно, если неопределенность продолжит доминировать, мы можем увидеть распространение спада и на потребление», — считает директор-распорядитель МВФ.
На первом выступлении в качестве директора-распорядителя МВФ Георгиева объявила о рекордном замедлении роста в мировой экономике.
Кристалина Георгиева была избрана главой МВФ в сентябре, 1 октября она официально вступила в должность.
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Комментарии21
Экономика , Видео , Кристалина Георгиева , Международный валютный фонд , ИТАР-ТАСС
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