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На Кавказе нашли российское «экономическое чудо» 

Lenta.ru 6 часов назад
На Кавказе нашли российское «экономическое чудо»
Фото: РИА Новости
Дагестанские индивидуальные предприниматели (ИП) сотворили «экономическое чудо» и оказались лидерами по объему выручки среди других регионов России. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные Росстата.
В 2018 году выручка дагестанского предпринимателя в среднем была 19,6 миллиона рублей. В Сахалинской области, которая занимает второе место в рейтинге, она составила 10,3 миллиона рублей. В Москве средняя выручка ИП оказалась на уровне 6,4 миллиона рублей.
По данным Росстата, в 2017 году Дагестан также являлся лидером среди регионов России по размеру средней выручки — тогда она достигала 18,5 миллиона рублей. Москва в 2017-м была на 18-м месте в списке со средней выручкой ИП в 7,3 миллиона рублей.
Между тем данные Росстата не совпадают с данными Федеральной налоговой службы (ФНС), согласно которым в 2018 году средняя выручка дагестанского предпринимателя составляла 1,4 миллиона рублей, сахалинского — 3,4 миллиона, московского — 6,4 миллиона.
В Росстате ситуацию в Дагестане объясняют тем, что в республике в отличие от других регионов России многие крупные магазины и супермаркеты оформлены как ИП. На такие компании приходится половина розничной торговли Дагестана, еще более трети розничной торговли региона — это ярмарки и работающие на них ИП. Различия в данных Росстата и ФНС объясняется разными методиками подсчета, пишет издание.
В октябре сообщалось, что в первом полугодии 2019 года самые большие убытки понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области. Однако это не помешало трем субъектам на Северном Кавказе, в том числе Дагестану, показать наибольшую долю прибыльных компаний.
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Экономика , Росстат , Федеральная налоговая служба , Forbes
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