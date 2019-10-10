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В Польше призвали отменить экономические санкции против России 

RT на русском + ещё 1 5 часов назад
В Польше призвали отменить санкции против России
Фото: РИА Новости
Лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш призвал отменить экономические санкции против России, но при этом сохранить политические.
Как он отметил в эфире TVN24, данные ограничения не работают.
«Я не согласен на введение эмбарго на бумаге. Это не работает», — цитирует его TVP info.
Политик отметил, что, несмотря на санкции, «российский уголь прибывает в Польшу, а немцы договариваются с Россией».
По его словам, экономические ограничения против России не изменили ситуацию в Донбассе и никому от них не стало лучше.
Косиняк-Камыш также подчеркнул, что другие страны, в отличие от Польши, легко идут на контакт с Россией.
«У нас с Россией все ладят, и мы должны на это смотреть?» — сказал он.
Ранее французский депутат призвал взять курс на отмену санкций против России.
В сентябре глава немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг заявил, что Германия несёт значительные потери от введённых в ответ на европейские ограничительные меры контрсанкций России.
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