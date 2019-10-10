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Госдума отклонила закон о виноделии для разработки нового 

Российская Газета + ещё 2 15 часов назад
Госдума отклонила закон о о поддержке виноделов
Фото: РИА Новости
Законопроект прошел второе чтение в июле 2019 года.
Документ вводил основные понятия в сфере виноделия и определял принципы господдержки и стимулов для отрасли.
Хозяйствам, в частности, вменялась в обязанность декларировать урожай винограда, собранного для производства винодельческой продукции. Кроме того, вводились требования к компаниям на получение лицензии на производство, хранение, поставку и розничную продажу вина.
Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал отклонить инициативу.
Законопроект в данной версии имеет множество недостатков, ведь в ходе работы не были привлечены экспертное сообщество и те предприятия, которые уже эффективно работают в этой сфере, поддержал эту позицию Вячеслав Володин, выступая на заседании ГД.
В итоге документ, по его словам, не решает вопросы защиты отрасли, отечественного производителя. Спикер обратил внимание, что не были предложены конкретные меры по поддержке "нашего производителя".
Необходимо принять новую редакцию законопроекта, ведь отрасль ждет документ, подчеркнул он. По возможности, следует принять его до конца года с тем, чтобы он заработал на будущий год.
Депутатам предстоит активно поработать над новой версией с представителями профессионального сообщества и встретиться с представителями регионов, науки, чтобы обсудить все вопросы. Народные избранники, поддержав предложение спикера, запланировали встречу на 16 октября.
Ранее Госдумой приняты законы о снижении до 10% с 20% НДС на виноград и плодово-ягодные культуры и о возможности выделения субсидий на поддержку виноградарства.
"Вот это все необходимо учесть", — добавил спикер Госдумы.
У отрасли есть идеи по этому поводу. Союз виноградарей и виноделов РФ предлагает новый текст законопроекта о виноделии, сообщил бизнес-омбудсмен, президент Союза Борис Титов.
Он уточнил, что некоторые нормы, нужные для развития отрасли, виноделы не смогли "пробить". Поэтому решили "вернуться на шаг назад" и сделать новый текст законопроекта".
"Мы обсуждали этот вопрос с Вячеславом Викторовичем Володиным, и, надеюсь, такой закон сможем принять достаточно быстро", — заявил Титов.
По его словам, новый текст уже практически готов. Его авторы постарались сделать так, чтобы "потребители понимали, что такое вино и что такое не вино".
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Комментарии
Экономика , Борис Титов , Вячеслав Володин , Госдума
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