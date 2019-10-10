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Минфин США ввел санкции против членов семьи Гупта 

RTVI 8 часов назад
Минфин США ввел санкции против членов семьи Гупта
Фото: РИА Новости
Санкции ввели против Аджая, Атула, Раджеша Гупта, а также их бизнес-партнера Салима Эсса. Их, в том числе обвиняют во влиянии на назначения в кабинет министров в ЮАР и выигрыше там прибыльных государственных тендеров через коррупцию.
«Братья Гупта и Эсса использовали свое влияние на видных политиков и партии, чтобы набить себе карманы деньгами, полученными незаконным путем. Мы будем продолжать исключать из финансовой системы США тех, кто получает прибыль посредством коррупции», — сказал заместитель министра по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер.
Братья Гупта перебрались из Индии в ЮАР в 1993 году. Там они организовали бизнес-империю, которая охватывала сферы компьютерного оборудования, медиа и майнинг. Добиться успеха семье Гупта помогли тесные связи с семьей бывшего президента страны Джейкобом Зумой. Он возглавлял ЮАР с 2009 по 2018 годы.
Зуму неоднократно обвиняли в коррупции и восемь раз пытались вынести вотум недоверия. Например, в 2016 году Зуму обвинили в том, что с его согласия братья Гупта получили возможность влиять на политику в стране.
В частности, замминистра финансов ЮАР рассказывал, что один из братьев предлагал ему пост главы ведомства, а члены семьи Зумы работали в фирмах, принадлежащих Гупта. В 2016 году правозащитная организация «Демократический альянс» опубликовала доклад, в котором были представлены факты связей президента с семьей индийских бизнесменов Гупта и их влияния на кадровую политику правительства.
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Комментарии
Экономика , Джейкоб Зума , Казначейство США
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