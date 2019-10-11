Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.50
$
64.35
71.10
71.05
Прогноз
14.10 – 21.10
$
64.00
72.50
Индексы и котировки Brent
60.66
+0.33 Золото
1488.67
+0.33 РТС
1329.63
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.10
1.1037
+0.0096
27.09
1.0941
08.10
27.09
16.09

США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке 

Газета.Ru + ещё 6 4 часа назад
СМИ узнали о торговом соглашении США и КНР
Фото: Reuters
США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Таким образом торговая война может быть остановлена.
В рамках достигнутого соглашения Китай готов пойти на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот.
Как ожидается, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут соглашение позднее в этом году.
Новый раунд двухдневных торговых переговоров между США и Китаем начался 10 октября в Вашингтоне.
Как из покупателей вытягивают деньги в магазинах
Газета.Ru: последние новости
Министр обороны Германии оценила шансы остановки "Северного потока – 2" Министр обороны Германии оценила шансы остановки "Северного потока – 2" Путин уволил своего советника Путин уволил своего советника Новак рассказал о шансах на прокладку "Северного потока - 2" в водах Дании Новак рассказал о шансах на прокладку "Северного потока - 2" в водах Дании
Экономика , Си Цзиньпин , Дональд Трамп , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Думе оценили позицию Германии по «Северному потоку — 2»
В Думе оценили позицию Германии по «Северному потоку — 2»
США отложат повышение пошлин на китайские товары
США отложат повышение пошлин на китайские товары
Китай пустит к себе иностранные деньги
Китай пустит к себе иностранные деньги
Эксперт объяснил внезапное падение курса доллара
Эксперт объяснил внезапное падение курса доллара3
«Экономика Украины почти наполовину в тени»
«Экономика Украины почти наполовину в тени»3
Видео
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
04:26
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
Рынки Экономика
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
05:50
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
Компании Статьи
Что тянет Россию на дно
03:53
Что тянет Россию на дно
Экономика Статьи
Путин уволил Глазьева
00:10
Путин уволил Глазьева
Экономика Другое
Деньги россиян начали воровать по-новому
02:47
Деньги россиян начали воровать по-новому
Личный счет
Украина замерзнет? Киев и Москва не могут договориться
03:51
Украина замерзнет? Киев и Москва не могут договориться
Рынки Компании
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому
03:53
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому
Личный счет Экономика
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
00:51
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
Экономика Личный счет
В Москве закупились элитным жильем на рекордную сумму
10:55
В Москве закупились элитным жильем на рекордную сумму
Недвижимость
Всем россиянам установят умные счётчики к 2035 году
02:31
Всем россиянам установят умные счётчики к 2035 году
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение