СМИ узнали о торговом соглашении США и КНР

США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Таким образом торговая война может быть остановлена.
В рамках достигнутого соглашения Китай готов пойти на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот.
Как ожидается, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут соглашение позднее в этом году.
Новый раунд двухдневных торговых переговоров между США и Китаем начался 10 октября в Вашингтоне.