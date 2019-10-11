Мировая экономика оказалась на пороге налоговой революции

Мировая налоговая система может революционно измениться — налоги для технологических гигантов могут значительно вырасти. Об этом пишет «Коммерсант».

Практика, когда транснациональные корпорации могут выбирать, в какой стране платить налоги, распространена широко. Обычно они выбирают те, где налоги ниже.

Ради борьбы с такой практикой Организация экономического сотрудничества и развития подготовила новые налоговые правила. Они подразумевают обложение бизнеса налогами в зависимости от прибыли, которую тот получает в каждой конкретной стране.

«Это станет крупнейшим изменением налогового режима с 1920-х годов», — считает Дэвид Мюррей из PwC.

По его словам, размер выплачиваемых гигантами налогов вырастет, а баланс налоговых прав между странами принципиально изменится — крупные экономики начнут получать в разы больше отчислений.

Тем временем в ОЭСР рассчитывают, что международная налоговая система станет справедливее, так как уклонение от уплаты налогов для корпораций усложнится. Организация направила свои предложения министрам финансов стран G20 и ожидает достижения соглашения по основным пунктам уже к январю 2020 года.