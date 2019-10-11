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В США снова заговорили о кризисе 

Lenta.ru 2 часа назад
В США снова заговорили о кризисе
Фото: Reuters
Промышленность США находится в состоянии рецессии. К такому мнению пришли экономисты, опрошенные The Wall Street Journal.
Издание опросило 55 финансистов. 63,5 процента из них отметили, что у текущей ситуации в промышленном секторе есть все признаки рецессии. Спад, по их словам, продолжается более двух кварталов подряд.
Ситуацию в промышленности опрошенные эксперты назвали показательной, поскольку она свидетельствует об уровне общего спроса в экономике, который считается важнейшим индикатором.
Также респонденты ухудшили прогноз по росту американской экономики на четвертый квартал 2019 года. Вместо планировавшихся ранее 1,81 процента теперь называются 1,77 процента. Среди главных причин — неопределенная ситуация в торговле, недостаточный экономический рост и политическая ситуация в США.
Доводы экспертов подтверждает индекс деловой активности в промышленном секторе. По итогам сентября он опустился до 47,8 пункта, что является низшим показателем с 2009 года, когда американская экономика восстанавливалась от последствий мирового кризиса.
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Комментарии2
Экономика , Wall Street Journal
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