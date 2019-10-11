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Силуанов призвал студентов заниматься бизнесом 

RT на русском + ещё 4 8 часов назад
Силуанов призвал студентов заниматься бизнесом
Фото: РИА Новости
Министр финансов России Антон Силуанов призвал студентов заняться бизнесом в свободное от учёбы время.
Соответствующее заявление он сделал на лекции о социально-экономическом развитии страны в Финансовом университете при правительстве России.
«Если смотреть на Российскую Федерацию, то у нас только 2-3% (граждан. — RT) хотят заниматься бизнесом… Мне хотелось бы, конечно, чтобы за время учебы в университете вы попробовали, может быть, заняться своим каким-то делом, если, конечно, это не будет влиять на вашу успеваемость», — цитирует его ТАСС.
По его словам, студентам стоило бы попробовать себя в малом бизнесе. Силуанов отметил, что если творчески подходить к этому вопросу, то всё «обязательно получится».
Ранее НСН сообщала, что 12 октября пройдёт форум «Молодой предприниматель Москвы».
10 октября стало известно, что в июле 2020 года в России планируют запустить цифровую платформу для молодых предпринимателей.
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Комментарии13
Экономика , Антон Силуанов , Финансовый университет , ИТАР-ТАСС
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