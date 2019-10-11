Силуанов призвал студентов заниматься бизнесом

Министр финансов России Антон Силуанов призвал студентов заняться бизнесом в свободное от учёбы время.

«Если смотреть на Российскую Федерацию, то у нас только 2-3% (граждан. — RT) хотят заниматься бизнесом… Мне хотелось бы, конечно, чтобы за время учебы в университете вы попробовали, может быть, заняться своим каким-то делом, если, конечно, это не будет влиять на вашу успеваемость», — цитирует его ТАСС.

По его словам, студентам стоило бы попробовать себя в малом бизнесе. Силуанов отметил, что если творчески подходить к этому вопросу, то всё «обязательно получится».

Ранее НСН сообщала, что 12 октября пройдёт форум «Молодой предприниматель Москвы».

10 октября стало известно, что в июле 2020 года в России планируют запустить цифровую платформу для молодых предпринимателей.