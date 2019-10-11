Экономика Украины почти наполовину в тени — исследование

Уровень теневой экономики на Украине достиг 47% от валового внутреннего продукта страны. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), сообщают украинские СМИ.

"Уровень теневой экономики в Украине в 2017 году составил 46,8% (от ВВП). Но с 2017 по 2018 годы он немного вырос и составил 47,2%. Если сравнивать эти данные с опубликованными данными Минсоцполитики, то мы конечно намного выше оценили уровень теневой экономики. Но если брать оценки независимых экспертов, то наши оценки очень близки к тем оценкам, которые публикуют международные компании и организации", — рассказала старший научный сотрудник КМИС Ольга Лысая.

В разрезе регионов уровень теневой экономики за год вырос на юге, западе и востоке страны. На севере и в центре Украины этот показатель снизился, отмечают социологи.

"Уровень теневой экономики в Украине не очень сильно варьируется по регионам, почти везде на одном уровне от 44% до 50%", — добавила Лысая.

Согласно исследованию, львиную долю теневой экономики в Украине занимает незадекларированный доход бизнеса, далее следуют зарплата в конвертах и неоформленные сотрудники.