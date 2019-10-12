Торговое соглашение США и Китая не затронет Huawei

Китайская корпорация Huawei не является частью американо-китайской сделки по урегулированию торговых споров

Представитель США на переговорах Роберт Лайтхайзер заявил об этом по итогам консультаций переговорщиков из обеих стран, длившихся с 10 октября.

"Мы не имеем дело с Huawei в рамках этого соглашения", — цитирует Лайтхайзера РИА Новости.