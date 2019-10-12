Торговое соглашение США и Китая не затронет Huawei 

Китайская корпорация Huawei не является частью американо-китайской сделки по урегулированию торговых споров
Представитель США на переговорах Роберт Лайтхайзер заявил об этом по итогам консультаций переговорщиков из обеих стран, длившихся с 10 октября.
"Мы не имеем дело с Huawei в рамках этого соглашения", — цитирует Лайтхайзера РИА Новости.
Как писал News.ru ранее, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США достигли «очень существенной» первой фазы торговой сделки с Китаем. По его словам, результаты будут подписаны в течение ближайших трёх недель. Он отметил, что переговоры о втором этапе начнутся сразу же после старта реализации первого.