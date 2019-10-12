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СМИ сравнили цены в столицах Украины и РФ 

News.ru + ещё 1 1 час назад
СМИ сравнили цены в столицах Украины и РФ
Фото: РИА Новости
Журналисты сравнили цены на продукты, бензин и услуги ЖКХ в Москве и Киеве. Оказалось, что жизнь в российской столице значительно дешевле.
Для удобства сравнения цены на все позиции были переведены в рубли. Результаты исследования опубликованы на сайте KP.RU.
Стоимость продуктов сравнивалась в магазинах одной сети — «Ашан». В Москве килограмм картофеля продают по 13 рублей, а в Киеве — по 36,9 рубля. Килограмм курицы в российской торговой точке обходится в 115 рублей, в украинской — в 209,9 рубля. За литр водки в Москве просят 430 рублей, а в Киеве — 473,9 рубля.
Литр бензина Аи-95 в Москве можно купить за 45 рублей, в Киеве придётся выложить 76 рублей.
Траты на услуги ЖКХ высчитывались для двухкомнатной квартиры. Оказалось, что в российской столице в среднем ежемесячно жители платят от 4000 до 4800 рублей, киевляне отдают около 7900 рублей.
При этом журналисты привели размеры зарплат москвичей и киевлян в 2019 году. Первые в среднем получают 91 815 рублей в месяц, вторые — 39 500 рублей.
Ранее News.ru сообщал, что российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети. Торговыми точками для сравнения цен на продукты в России и на Украине стали магазины «Ашан» в Саратове и Киеве. Замеры велись в течение недели. Выяснилось, что в России основные продукты питания преимущественно стоят дешевле, чем на Украине.
Как из покупателей вытягивают деньги в магазинах
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Экономика , Ашан
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