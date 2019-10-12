Путин уверен в устойчивом сотрудничестве с ОПЕК+

Взаимодействие России и ОПЕК+ не разрушат атаки на танкеры и нефтяную инфраструктуру. В этом уверен президент Владимир Путин

В интервью телеканалам RT, "Аль-Арабия" и "Скай ньюс — Арабия" российский лидер заявил:

"Если кто-то считает, что такие действия, как захват танкеров и нападения на нефтяную инфраструктуру каким-то образом скажутся на сотрудничестве России и наших арабских друзей — Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, или каким-то образом разрушат наше сотрудничество с ОПЕК+, все они ошибаются".

Также Путин назвал Саудовскую Аравию дружественным государством и отметил стабилизирующую роль ОАЭ в регионе.