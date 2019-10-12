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Путин уверен в устойчивом сотрудничестве с ОПЕК+ 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Путин уверен в устойчивом сотрудничестве с ОПЕК+
Фото: Reuters
Взаимодействие России и ОПЕК+ не разрушат атаки на танкеры и нефтяную инфраструктуру. В этом уверен президент Владимир Путин.
В интервью телеканалам RT, "Аль-Арабия" и "Скай ньюс — Арабия" российский лидер заявил:
"Если кто-то считает, что такие действия, как захват танкеров и нападения на нефтяную инфраструктуру каким-то образом скажутся на сотрудничестве России и наших арабских друзей — Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, или каким-то образом разрушат наше сотрудничество с ОПЕК+, все они ошибаются".
Также Путин назвал Саудовскую Аравию дружественным государством и отметил стабилизирующую роль ОАЭ в регионе.
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Экономика , Другое , Владимир Путин , Sky News
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