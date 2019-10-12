«Первая фаза»: США и Китай закончат войну?

Торговое перемирие между США и Китаем вполне возможно. Китай согласился на уступки в сельхозсекторе, а США ослабят тарифную политику. Такое заключение можно сделать по итогам диалога сторон в Вашингтоне в пятницу. Президент Дональд Трамп назвал переговоры «значительной первой фазой» будущей торговой сделки, которую он планирует подписать с председателем Си Цзиньпином в декабре. Впрочем, эта «первая фаза» не затрагивает других острых споров между державами.

США и Китай смогли прийти к частичному соглашению, которое позволит в последующем заключить перемирие в торговой войне и заложить основу для новой, более обширной сделки, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Переговоры состоялись в пятницу в офисе Торгового представителя США в Вашингтоне при участии Лю Хэ, вице-премьер Китая, Стивена Мнучина , министра финансов США и представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

Завершив переговоры, Мнучин и Лю пожали друг другу руки. Мнучин назвал продуктивными проходящие американо-китайские переговоры.

«У Лайтхайзера, вице-премьера, меня и других — проходят продуктивно двухдневные переговоры. Вскоре мы встретимся с президентом и проинформируем его [по переговорному процессу]», — подчеркнул Мнучин.

Сам Трамп в итоге заявил, что США и Китай подошли к «значительной первой фазе» торговой сделки.

По данным Bloomberg, Китай согласился на некоторые уступки в своем сельскохозяйственном секторе. США, в свою очередь, ослабят тарифную политику против КНР. Если это действительно так, то Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут подписать в конце этого года долгожданное торговое соглашение.

Не решают проблему интеллектуальной собственности

Обсуждаемая сделка, которая подлежит одобрению Трампа, приостановит повышение тарифов, запланированное на 15 октября. Ранее США угрожали увеличить тарифы до 30% с 25% примерно на $250 млрд китайского импорта. Трамп также сможет отменить или отсрочить повышение тарифов, которые должны вступить в силу в середине декабря. Это коснется китайских товаров на $160 млрд

«Нынешнее соглашение стало бы первым прорывом в 18-месячной торговой войне, которая нанесла ущерб экономике обеих стран», — пишет Bloomberg. Например, значительно пострадала американская обрабатывающая промышленность, которую Трамп, вступив в должность президента в 2016 году, обещал оживить.

Частичное сближение позиций по правилам торговли, достигнутое на уровне американского министра и китайского вице-премьера, не затрагивает других острых споров между державами.

Остаются нерешенными обвинения со стороны США в хищении китайцами объектов интеллектуальной собственности, принудительной передаче технологий и жалобы на китайские субсидии отечественным производителям, противоречащие нормам ВТО

Быстро и чисто

Ранее Трамп написал в твиттере, что «хорошие вещи» происходили в течение двух дней торговых переговоров. И если страны достигнут все-таки соглашения, он намерен подписать его без одобрения конгресса.

«Одним из важных моментов, связанных с [возможным торговым] соглашением с Китаем, является тот факт, что в силу разных причин нам не нужно проходить через очень длительный и политически сложный процесс одобрения [документа] в конгрессе. Когда сделка будет заключена, я сам поставлю подпись [под документом] от лица нашей страны», — написал президент США.

«Быстро и чисто!» — заключил Трамп. Он не пояснил причин, по которым эта сделка не требует обязательного одобрения в конгрессе.

На этот твит резко ответил сенатор-демократ Рональд Уайден, член финансового комитета конгресса.

«Дональд Трамп должен знать, что любая значимая торговая сделка является законной только благодаря полномочиям, предоставленным ему конгрессом, и эта власть может быть отнята», — цитирует сенатора Bloomberg.

При этом есть обратный пример — затягивание сделок конгрессом. Торговое соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States — Mexico — Canada Agreement, USMCA) уже больше года ожидает одобрения со стороны американских законодателей. В сентябре 2018 года Вашингтон, Мехико и Оттава определили параметры нового торгового договора, который придет на смену соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).