На Украине назвали способ давления на Россию

По его мнению, санкции ЕС в отношении Москвы — это лучшая мера.

«Чем сильнее санкции, тем лучше Россия понимает, что мы имеем в виду — Украина и Евросоюз», — сказал Пристайко.

В июне саммит ЕС продлил экономические санкции против России на полгода. Члены Евросоюза единогласно решили, что Россия недостаточно выполняет Минские соглашения.

Минские соглашения — документ, согласованный на саммите в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины, России с целью деэскалации вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Отношения между Россией и Западом резко ухудшились после присоединения Крыма в марте 2014 года. Большинство стран называют это силовым захватом и оккупацией, Москва утверждает, что проведенное на полуострове голосование соответствовало международным нормам.