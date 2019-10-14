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На Украине назвали способ давления на Россию 

Lenta.ru + ещё 6 17 минут назад
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какое давление должен оказать Европейский союз (ЕС) на Россию в контексте Минских соглашений. Об этом сообщает РИА Новости.
По его мнению, санкции ЕС в отношении Москвы — это лучшая мера.
«Чем сильнее санкции, тем лучше Россия понимает, что мы имеем в виду — Украина и Евросоюз», — сказал Пристайко.
В июне саммит ЕС продлил экономические санкции против России на полгода. Члены Евросоюза единогласно решили, что Россия недостаточно выполняет Минские соглашения.
Минские соглашения — документ, согласованный на саммите в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины, России с целью деэскалации вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.
Отношения между Россией и Западом резко ухудшились после присоединения Крыма в марте 2014 года. Большинство стран называют это силовым захватом и оккупацией, Москва утверждает, что проведенное на полуострове голосование соответствовало международным нормам.
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Комментарии
Экономика , Вадим Пристайко , МИД , ЕС
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