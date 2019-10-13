США случайно упрочили положение России

National Interest рассказал, как США случайно помогли России стать сильнее

Политика США ненамеренно привела к укреплению российской экономики, пишет National Interest.

Речь идет об энергетическом секторе. В частности, подчеркивает журнал, на это повлияли американские санкции против Венесуэлы и Ирана. Отмечается, что, поскольку производящаяся в этих двух странах нефть схожа по ряду параметров, бывшие партнеры Каракаса и Тегерана перешли на российскую нефть после введения ограничительных мер.

Другой "случайной помощью" России названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке. Издание подчеркивает, что после наложения Пекином ответных тарифов на американских производителей сжиженного газа китайские энергетические компании принялись покупать доли в российских СПГ-проектах в Арктике.

Помимо этого, добавляет журнал, в 2016 году Россия обогнала Саудовскую Аравию по объемам экспорта нефти в Китай и стала крупнейшим нефтяным партнером Пекина, а после запуска "Силы Сибири" в этом году в Китай также будет поставляться 38 миллиардов кубических метров голубого топлива и таким образом по объемам закупки российского газа Пекин займет второе место после Берлина.