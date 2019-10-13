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National Interest рассказал, как США случайно помогли России стать сильнее 

РИА Новости + ещё 13 4 часа назад
США случайно упрочили положение России
Фото: РИА Новости
Политика США ненамеренно привела к укреплению российской экономики, пишет National Interest.
Речь идет об энергетическом секторе. В частности, подчеркивает журнал, на это повлияли американские санкции против Венесуэлы и Ирана. Отмечается, что, поскольку производящаяся в этих двух странах нефть схожа по ряду параметров, бывшие партнеры Каракаса и Тегерана перешли на российскую нефть после введения ограничительных мер.
Другой "случайной помощью" России названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке. Издание подчеркивает, что после наложения Пекином ответных тарифов на американских производителей сжиженного газа китайские энергетические компании принялись покупать доли в российских СПГ-проектах в Арктике.
Помимо этого, добавляет журнал, в 2016 году Россия обогнала Саудовскую Аравию по объемам экспорта нефти в Китай и стала крупнейшим нефтяным партнером Пекина, а после запуска "Силы Сибири" в этом году в Китай также будет поставляться 38 миллиардов кубических метров голубого топлива и таким образом по объемам закупки российского газа Пекин займет второе место после Берлина.
Кроме того, пишет NI, несмотря на ухудшение отношений между Россией и Европой, связанным с внутриукраинским конфликтом, Москва сохраняет прочные позиции на континенте. Издание напоминает, что за последние года экспорт российского газа в Европу увеличивался, а по итогам 2018 года "Газпром" достиг рекордных продаж на континенте. Оценивается, что после завершения проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" в этом году, Москва будет продавать дополнительные 86,5 миллиарда кубометров этого ресурса.
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Экономика , Рынки , Газпром
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