Пелоси сочла санкции против Турции недостаточными

Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны

Спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси заявила, что санкции, объявленные президентом-республиканцем Дональдом Трампом против Турции, недостаточны для предотвращения гуманитарной катастрофы.

"Президент Трамп развязал эскалацию хаоса и нестабильности в Сирии. Его заявление о пакете санкций против Турции крайне недостаточно для того, чтобы обратить вспять эту гуманитарную катастрофу", — говорится в письменном заявлении Пелоси.

Ранее Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития

Трамп также заявил, что приостанавливает переговоры с Турцией о торговом соглашении и повышает до 50% ввозные пошлины на турецкую сталь.