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Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны 

РИА Новости + ещё 31 2 часа назад
Пелоси сочла санкции против Турции недостаточными
Фото: © AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси заявила, что санкции, объявленные президентом-республиканцем Дональдом Трампом против Турции, недостаточны для предотвращения гуманитарной катастрофы.
"Президент Трамп развязал эскалацию хаоса и нестабильности в Сирии. Его заявление о пакете санкций против Турции крайне недостаточно для того, чтобы обратить вспять эту гуманитарную катастрофу", — говорится в письменном заявлении Пелоси.
Ранее Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.
Трамп также заявил, что приостанавливает переговоры с Турцией о торговом соглашении и повышает до 50% ввозные пошлины на турецкую сталь.
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Комментарии41
Экономика , Дональд Трамп , Партия справедливости и развития , Министерство обороны
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