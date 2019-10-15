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Путин объявил о миллиардных проектах с ОАЭ 

Российская Газета + ещё 8 2 часа назад
Путин объявил о миллиардных проектах с ОАЭ
Фото: Пресс-служба президента РФ
Путин напомнил, что Суверенный фонд "Мубадала" стал одним из первых партнеров РФПИ.
"Сегодня заключены новые сделки, речь идет о проектах на сумму порядка 1,4 млрд долларов", — объявил он.
"Мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы инвесторы, в том числе из ОАЭ, чувствовали себя на нашем рынке комфортно", — заверил Путин.
"Новые возможности открываются в цифровых технологиях, телекоммуникации, логистике, транспорте, финансах, в банковском деле и, конечно, в области энергетики", — перечислил президент РФ.
"Наши друзья в Эмиратах могут рассчитывать и на российское содействие в развитии атомной генерации. "Росатом" предлагает свои уникальные возможности, опыт, современные технологии", — отметил он.
Российский лидер приветствовал вхождение эмиратских друзей в акционерный капитал производителя автомобилей Aurus. Россия также может обеспечить потребность рынка ОАЭ в продовольствии: речь о поставках мяса и зерновых, уточнил он.
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Комментарии5
Экономика , Компании , Рынки , Росатом , Российский фонд прямых инвестиций
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