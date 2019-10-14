Выявлен удивительный эффект санкций 

Убытки России от санкций лишь немногим превышают потери Запада от них, сообщает Handelsblatt.
Структуру убытков от антироссийских санкций западных стран совместно изучили ученые из Института мировой экономики Кильского института (Германия) и университета Линнань (Гонконг).
Согласно результатам исследования, общие торговые потери от санкций составляют четыре миллиарда долларов в месяц. Россия при этом несет 55% убытков, а 45% — страны, которые ввели против нее экономические меры.
«Поразительные выводы», — отмечает издание.
Также ученые выяснили, что 92% убытков Запада приходится на Евросоюз, а 38% убытков ЕС несет Германия.
В июле, как сообщал «Рамблер», объем государственного долга России обнулился (стал меньше объема ликвидных активов государства — 16,2 триллиона рублей против 17,6 триллиона) впервые после введения против страны первых санкций — с 2014 года.