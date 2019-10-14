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Китай увеличивает импорт природного газа и угля 

News.ru 2 часа назад
Китай увеличивает импорт природного газа и угля
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Закупки КНР природного газа за рубежом увеличились за январь-сентябрь 2019 года на 10% до 71,72 млн тонн.
Официальный представитель Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь сообщил, что также увеличился и импорт угля — на 9,5% до 251 млн тонн, но снизились поставки железной руды из других стран на 2,4% до 784 млн тонн.
В этом году наблюдается замедление темпов роста глобальной экономики, складываются довольно сложные негативные внешние факторы. Однако, несмотря на трудности, мы продолжаем осуществлять последовательные преобразования в области таможенного регулирования, способствовать оптимизации атмосферы для бизнеса, содействовать повышению стабильности во внешней торговле, стимулировать развитие национальной экономики в целом, — цитирует Куйвэня ТАСС.
Как писал News.ru ранее, несмотря на развязанные Трампом торговые войны, экономика Китая продолжает демонстрировать впечатляющие результаты. Рост ВВП страны в первом квартале 2018 года составил почти 7% за счёт сильного потребительского спроса, мощного экспорта и растущих инвестиций в сфере недвижимости. Таким образом, вторая экономика мира продолжает существенно опережать конкурентов. Для сравнения, рост ВВП США в первом квартале предварительно оценивается в 3%, еврозоны — в 0,6%. Что касается России, то здесь, по предварительным данным ЦБ РФ, экономика выросла за указанный период на 1,5%.
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Экономика , Федеральная таможенная служба , ИТАР-ТАСС
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