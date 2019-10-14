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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике 

Мир24 + ещё 35 2 часа назад
В Швеции назвали имена обладателей премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Престижную награду получили Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход к смягчению глобальной бедности», сообщает Нобелевский комитет.
Данная премия была учреждена банком Швеции в 1968 году. Имена кандидатов, по традиции, держатся в тайне.
Напомним, Нобелевская неделя началась 7 октября. За это время были объявлены лауреаты в области физиологии и медицины, физики, химии и литературы (в последнем случае — сразу за два года), а также обладатель Нобелевской премии мира.
Церемония награждения состоится 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.
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Экономика , Видео , Другое , Эстер Дюфло , Альфред Нобель , Нобелевский комитет
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