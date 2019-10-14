Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Данная премия была учреждена банком Швеции в 1968 году. Имена кандидатов, по традиции, держатся в тайне.

Напомним, Нобелевская неделя началась 7 октября. За это время были объявлены лауреаты в области физиологии и медицины, физики, химии и литературы (в последнем случае — сразу за два года), а также обладатель Нобелевской премии мира.

Церемония награждения состоится 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.