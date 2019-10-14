В России запретят прием нефти с частных терминалов

Козак предложил запретить прием нефти с частных терминалов

Предложения должны быть представлены до 1 ноября 2019 года.

«Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС России, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями представить в правительство РФ согласованные предложения по вопросам установления запрета на прием нефти в систему магистральных нефтепроводов через приёмо-сдаточные пункты, не принадлежащие на праве собственности или ином законном основании ПАО "Транснефть" или нефтедобывающим компаниям», — говорится в документе.

Также Козак поручил представить предложения по вопросу установления порядка приёма-сдачи нефти в систему магистральных нефтепроводов на основании лабораторных исследований показателей качества нефти путём составления дву— или трёхстороннего акта владельцем приёмо-сдаточного пункта, грузоотправителем и «Транснефтью» независимо от права собственности (пользования) на приёмо-сдаточный пункт, а также обеспечения беспрепятственного доступа грузоотправителей и «Транснефти» к измерительным приборам (лабораторной базе) приёмо-сдаточных пунктов.

Кроме того, поручено представить предложения по вопросу установления порядка доступа грузоотправителей к материалам исследований показателей качества нефти, осуществляемых «Транснефтью» на приемо-сдаточных пунктах и в системе магистральных нефтепроводов.

Как сообщалось ранее, 19 апреля белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что содержание хлорорганических соединений в российской нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба», в десятки раз превышает предельные значения по стандарту.

В результате этого были приостановлены поставки нефти по «Дружбе» в ряд стран, в том числе в Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию и Германию. Белоруссия и Польша заявили, что рассчитывают получить компенсации за поставки некачественного сырья.

В конце августа газета «Ведомости» сообщила, что бывший канцлер Германии, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер направил письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву , в котором указал, что независимые инспекторы (сюрвейеры) могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».