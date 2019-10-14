В России запретят прием нефти с частных терминалов

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России представить в правительство РФ предложения по вопросу установления запрета на прием нефти в трубопроводную систему через приёмо-сдаточные пункты, не принадлежащие «Транснефти» или нефтедобывающим компаниям. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте правительства протоколе по итогам совещания у вице-премьера, которое состоялось 3 октября.
Предложения должны быть представлены до 1 ноября 2019 года.
«Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС России, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями представить в правительство РФ согласованные предложения по вопросам установления запрета на прием нефти в систему магистральных нефтепроводов через приёмо-сдаточные пункты, не принадлежащие на праве собственности или ином законном основании ПАО "Транснефть" или нефтедобывающим компаниям», — говорится в документе.
Также Козак поручил представить предложения по вопросу установления порядка приёма-сдачи нефти в систему магистральных нефтепроводов на основании лабораторных исследований показателей качества нефти путём составления дву— или трёхстороннего акта владельцем приёмо-сдаточного пункта, грузоотправителем и «Транснефтью» независимо от права собственности (пользования) на приёмо-сдаточный пункт, а также обеспечения беспрепятственного доступа грузоотправителей и «Транснефти» к измерительным приборам (лабораторной базе) приёмо-сдаточных пунктов.
Кроме того, поручено представить предложения по вопросу установления порядка доступа грузоотправителей к материалам исследований показателей качества нефти, осуществляемых «Транснефтью» на приемо-сдаточных пунктах и в системе магистральных нефтепроводов.
Как сообщалось ранее, 19 апреля белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что содержание хлорорганических соединений в российской нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба», в десятки раз превышает предельные значения по стандарту.
В результате этого были приостановлены поставки нефти по «Дружбе» в ряд стран, в том числе в Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию и Германию. Белоруссия и Польша заявили, что рассчитывают получить компенсации за поставки некачественного сырья.
В конце августа газета «Ведомости» сообщила, что бывший канцлер Германии, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер направил письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, в котором указал, что независимые инспекторы (сюрвейеры) могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».
«Транснефть», в свою очередь, предлагала передать в операционное управление компании пункты приема и сдачи нефти в трубопроводы, чтобы исключить повторение ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба». Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин пояснял, что компания считает необходимым установить операционный контроль над пунктами приема и сдачи нефти, в то время как управление и прибыль от этой деятельности останутся в руках собственников этих пунктов.