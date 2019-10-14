Обещанный рост пенсий сочли недостижимым

Счетная палата России считает, что есть риск не достигнуть необходимых показателей по росту пенсий, так как индексация проводится только для неработающих пенсионеров. Об этом говорится в опубликованном Счетной палатой заключении на проект бюджета России на 2020-2022 годы.

По данным ведомства, в бюджете индексация для работающих пенсионеров не предусмотрена.

«Параметры пенсионного обеспечения, заложенные в прогнозе, могут не обеспечить достижение цели указа №204 (майский указ президента 2018 года. — Прим. ред.) по реальному росту пенсий», — отмечается в заключении.

При этом индексация страховых пенсий и фиксированных выплат к ним неработающих пенсионеров, по данным Счетной палаты, составит в 2020 году 6,6%, в 2021 году — 6,3%, а к 2024 году — 5,5% соответственно.

«Так как индексация страховых пенсий проводится только для неработающих пенсионеров, то влияние на уровень пенсионного обеспечения в целом будет меньше и его может оказаться недостаточно для обеспечения роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции», — подчеркивается в документе.

Как ранее сообщал «Рамблер», в России реализуется пенсионная реформа, которая предусматривает, что возраст выхода на пенсию для женщин повысится до 63 лет к 2034 году, а для мужчин — до 65 лет к 2028 году. При этом власти пообещали, что выплаты неработающим пенсионерам будут расти в течение шести лет реформы, что это позволит прийти к пенсиям по 20 тысяч рублей к 2024 году.