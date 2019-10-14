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США начали «шантажировать» Китай 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
США начали «шантажировать» Китай
Фото: Reuters
Если Китай не подпишет торговое соглашение с США в ближайшие два месяца, то Вашингтон в декабре введет обещанные еще в августе импортные пошлины. Об этом, комментируя завершившиеся на прошлой неделе торговые переговоры, заявил министр финансов США Роберт Мнучин, передает CNBC.
«У меня есть все основания полагать, что, если не будет соглашения, эти тарифы будут действовать, но я надеюсь, что мы заключим сделку», — подчеркнул он.
Такие слова Мнучин произнес на фоне сообщений о том, что Китай хочет провести дополнительный раунд переговоров перед заключением соглашения.
Одним из ключевых вопросов называется желание Пекина включить в сделку обязательства США не вводить новые пошлины на товары объемом 160 миллиардов долларов в декабре.
Предполагается, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин заключат торговый договор на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Чили 16-17 ноября.
Однако эксперты расценили сведения о возможном новом раунде переговоров как свидетельство того, что стороны не пришли к компромиссу во время общения в Вашингтоне. Трамп назвал их результат «величайшей и наибольшей сделкой, которую заключали в интересах американских фермеров», но реакция Китая была куда скромнее. Кроме того, делегация КНР покинула Вашингтон, не подписав даже документа с декларацией о намерениях.
США пообещали Китаю пошлины объемом 300 миллиардов долларов в августе. Это произошло после провала предыдущего раунда переговоров. Изначально предполагалось, что они вступят в силу 1 сентября, но позднее введение части пошлин было отложено. Трамп объяснил это нежеланием портить американцам праздники.
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Комментарии1
Экономика , Рынки , Си Цзиньпин , Дональд Трамп , АТЭС
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