Курильщиков обвинили в потере 2% ВВП

Скворцова обвинила курильщиков в потере 2% ВВП

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что Россия теряет около 2% ВВП из-за ранней смерти курильщиков, так как курение сокращает годы жизни у мужчин на девять лет, а у женщин на 5,6 года.

Скворцова отметила, что благодаря госполитике в области борьбы с табаком уровень курения в стране снизился на 20%, а влияние пассивного курения уменьшилось на 40%.

Сегодня одной из принципиальных задач является принятие регуляторных мер, которые приравняли бы электронные сигареты к обычным с точки зрения действующих запретов и ограничений, — сообщила министр в авторской колонке на портале «Будущее России. Национальные проекты».