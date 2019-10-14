Курильщиков обвинили в потере 2% ВВП

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что Россия теряет около 2% ВВП из-за ранней смерти курильщиков, так как курение сокращает годы жизни у мужчин на девять лет, а у женщин на 5,6 года.
Скворцова отметила, что благодаря госполитике в области борьбы с табаком уровень курения в стране снизился на 20%, а влияние пассивного курения уменьшилось на 40%.
Сегодня одной из принципиальных задач является принятие регуляторных мер, которые приравняли бы электронные сигареты к обычным с точки зрения действующих запретов и ограничений, — сообщила министр в авторской колонке на портале «Будущее России. Национальные проекты».
Как ранее писал News.ru, Скворцова сообщила, что новый проект антитабачной концепции внесён на рассмотрение в правительство РФ 10 октября. В Минздраве рассчитывают, что он будет принят.