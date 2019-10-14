Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.27
$
64.44
70.90
71.04
Прогноз
21.10 – 28.10
$
64.14
71.16
Индексы и котировки Brent
59.25
–0.85 Золото
1495.09
+0.05 РТС
1322.83
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
14.10
1.1028
+0.0129
30.09
1.0899
10.10
30.09
18.09

Скворцова обвинила курильщиков в потере 2% ВВП 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Курильщиков обвинили в потере 2% ВВП
Фото: depositphotos.com
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что Россия теряет около 2% ВВП из-за ранней смерти курильщиков, так как курение сокращает годы жизни у мужчин на девять лет, а у женщин на 5,6 года.
Скворцова отметила, что благодаря госполитике в области борьбы с табаком уровень курения в стране снизился на 20%, а влияние пассивного курения уменьшилось на 40%.
Сегодня одной из принципиальных задач является принятие регуляторных мер, которые приравняли бы электронные сигареты к обычным с точки зрения действующих запретов и ограничений, — сообщила министр в авторской колонке на портале «Будущее России. Национальные проекты».
Как ранее писал News.ru, Скворцова сообщила, что новый проект антитабачной концепции внесён на рассмотрение в правительство РФ 10 октября. В Минздраве рассчитывают, что он будет принят.
Мошенники незаметно вовлекают в крайне опасную схему
News.ru: последние новости
Удивительный эффект антироссийских санкций выявили в Германии Удивительный эффект антироссийских санкций выявили в Германии Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью ВТО одобрила наложение пошлин на страны ЕС со стороны США ВТО одобрила наложение пошлин на страны ЕС со стороны США
Экономика , Вероника Скворцова , Минздрав РФ , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Рост пенсий в России поставили под сомнение1
Россия и Казахстан поссорились из-за Украины
Россия и Казахстан поссорились из-за Украины556
Кудрин сомневается в росте ВВП на 3,1%
Кудрин сомневается в росте ВВП на 3,1%
Официальный курс доллара вырос
Официальный курс доллара вырос
Рынок акций РФ снижается на ухудшении внешнего фона
Рынок акций РФ снижается на ухудшении внешнего фона
Видео
Неподъемная ноша: коммуналка задавила россиян
00:45
Неподъемная ноша: коммуналка задавила россиян
Личный счет
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
05:42
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
Экономика Другое
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
04:26
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
Рынки Экономика
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
05:50
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
Компании Статьи
Что тянет Россию на дно
03:53
Что тянет Россию на дно
Экономика Статьи
Путин уволил Глазьева
00:10
Путин уволил Глазьева
Экономика Другое
Деньги россиян начали воровать по-новому
02:47
Деньги россиян начали воровать по-новому
Личный счет
Украина замерзнет? Киев и Москва не могут договориться
03:51
Украина замерзнет? Киев и Москва не могут договориться
Рынки Компании
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому
03:53
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому
Личный счет Экономика
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
00:51
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение