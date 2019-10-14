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Oxford Economics: Экономика США благоприятствует победе Трампа на выборах 2020 года 

Прайм 1 час назад
СМИ сообщили о возможной победе Трампа на выборах
Фото: РИА Новости
Состояние американской экономики благоприятствует победе президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах 2020 года, говорится в исследовании аналитического института Oxford Economics.
"Наша выборная модель предсказывает победу Дональда Трампа на общенародном голосовании в ходе президентских выборов 2020 года с отрывом в 5%. Рекордно низкий уровень безработицы, сдержанная инфляция и лишь умеренное ослабление темпов роста доходов будет благоприятствовать действующей партии", — следует из опубликованного доклада.
Аналитики также отмечают, что их модель, которая исключительным образом основывается на экономических факторах, верно предсказала 16 из 18 итогов общенародного голосования на выборах с 1948 года.
Составители доклада уверены, что "неэкономические факторы, вероятно, будут играть нетрадиционно большую роль на этих выборах", указав, в частности, на расследование в рамках процедуры импичмента.
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Комментарии
Экономика , Дональд Трамп
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