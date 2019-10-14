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ЦБ утвердил список системно значимых российских банков 

Банки.ру + ещё 1 1 час назад
ЦБ утвердил значимые банки
Фото: РИА Новости
Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций РФ. Список приводится в сообщении пресс-службы регулятора.
Перечень не изменился по сравнению с 2018 годом и по-прежнему включает 11 банков: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Росбанк и Московский Кредитный Банк. Напомним, что МКБ был включен в перечень последним — в 2017 году.
Между тем аналитики ранее не исключали, что в перечень системных российских банков может быть добавлен Совкомбанк. Об этом, в частности, писали в сентябре эксперты рейтингового агентства S&P, которое повысило долгосрочный рейтинг банка до «ВВ». АКРА, повысившее рейтинг Совкомбанка несколько ранее, в августе (до уровня «A+ (RU)»), также характеризовало банк как системообразующий для российской банковской системы. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в мае этого года писало, что масштаб и динамика бизнеса банка повышают его шансы на включение в перечень системно значимых кредитных организаций.
На долю системно значимых кредитных организаций приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора, отмечается в сообщении ЦБ.
На системообразующие банки распространяются требования к соблюдению показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с «Базелем III».
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Комментарии2
Экономика , Компании , Газпромбанк , Московский кредитный банк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , ФК Открытие , Росбанк , Совкомбанк , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Россельхозбанк , Центральный банк России , ЮниКредит Банк , Альфа-банк
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