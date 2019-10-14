ЦБ утвердил значимые банки

ЦБ утвердил список системно значимых российских банков

Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций РФ. Список приводится в сообщении пресс-службы регулятора.

Между тем аналитики ранее не исключали, что в перечень системных российских банков может быть добавлен Совкомбанк . Об этом, в частности, писали в сентябре эксперты рейтингового агентства S&P, которое повысило долгосрочный рейтинг банка до «ВВ». АКРА, повысившее рейтинг Совкомбанка несколько ранее, в августе (до уровня «A+ (RU)»), также характеризовало банк как системообразующий для российской банковской системы. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в мае этого года писало, что масштаб и динамика бизнеса банка повышают его шансы на включение в перечень системно значимых кредитных организаций.

На долю системно значимых кредитных организаций приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора, отмечается в сообщении ЦБ.

На системообразующие банки распространяются требования к соблюдению показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с «Базелем III».