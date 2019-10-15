Киев призвал Донбасс отказаться от «рублевой зоны»

Киев поднял вопрос об отказе Донбасса от «рублевой зоны»

Представители Киева на заседании трехсторонней контактной группы подняли вопрос об отказе неподконтрольных территорий Донбасса от "рублевой зоны" и возвращения государственной и частной собственности, сообщила во вторник Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы

Заседание контактной группы по урегулированию в Донбассе состоялось во вторник в Минске.