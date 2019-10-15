Киев призвал Донбасс отказаться от «рублевой зоны»

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Киев поднял вопрос об отказе Донбасса от «рублевой зоны» 

РИА Новости 1 час назад
Представители Киева на заседании трехсторонней контактной группы подняли вопрос об отказе неподконтрольных территорий Донбасса от "рублевой зоны" и возвращения государственной и частной собственности, сообщила во вторник Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.
Заседание контактной группы по урегулированию в Донбассе состоялось во вторник в Минске.
"В подгруппе с социально-экономическим вопросам украинская сторона вновь ставила вопрос отказа в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.) от рублевой зоны и о возвращении украинской государственной и частной собственности, в том числе и восстановление уплаты налогов в украинский государственный бюджет", — написала Олифер в Facebook.
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Экономика , Видео , Леонид Кучма , Дарья Олифер
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