Потеряли миллиарды: во сколько обошелся отказ от доллара

Россия несет миллиардные потери из-за ухода от долларовых расчетов. Первый год эксперимента по отказу от американской валюты обошелся нашей стране примерно в $7,7 млрд, пишет Bloomberg. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты уверены, что дедолларизация — это политический, а не экономический шаг России. Кроме того, Москва выиграла, переведя свои резервы в золото.

Россия терпит убытки из-за постепенного ухода от доллара в расчетах. Первый год эксперимента по отказу от американской валюты в золотовалютных резервах обошелся стране примерно в $7,7 млрд недополученной прибыли, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующие расчеты.

ЦБ России вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который вырастал на 6,5%, отмечает агентство. При сохранении прежней структуры резервов с марта 2018-го по март 2019-го Банк России получил бы рост на 3,8%.

По данным отчета Центробанка, за этот период Банк России уменьшил резервы в долларах с 43,7 до 23,6%. В структуре резервов доля евро увеличилась с 22,2 до 30,3%, юаней — с 5 до 14,2%.

В целом проведенная Россией диверсификация сделала ее самым крупным держателем резервов в юанях в мире, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Goldman Sachs.

«Это экономическая цена решения геополитических проблем. Сложно оценивать, стоило ли оно того. В этом году были потери, но это долгосрочная инвестиция», — приводит издание мнение Элины Рыбаковой , заместителя главного экономиста в вашингтонском Институте международных финансов.

При этом отмечается, что ставка на Китай не была целиком провальной. Так, потери из-за падения китайской валюты были компенсированы за счет более высокой доходности местных облигаций по сравнению с казначейскими облигациями США.

Дедолларизация — постепенных отказ от долларов в расчетах — началась в России после обострение отношений с США. В этом отношении Москва добилась существенных успехов. Так, между странами Евразийского экономического союза 72% расчетов сейчас осуществляется в рублях. России удалось частично уйти от расчетов в долларах по военным и экспортным контрактам. Существенно снизить долю доллара наша страна также смогла в расчетах со странами-партнерами — например, с Китаем.

Так, товарооборот с Пекином за прошлый год составил более $100 млрд Доля расчетов в нацвалютах двух стран составила около 17%.

При этом опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты критиковали темпы проходящей дедолларизации в нашей стране как недостаточно высокие.

В частности, отказываться от доллара в контрактам странам неудобно из-за волатильности курсов национальных валют. Многие контракты, если их перевести на нацвалюты, будут гораздо дороже и содержать транзакционные издержки, поясняли они.

«Транзакционные издержки при расчетах в валюте отличной от доллара в основном будут связаны с расходами на валютную конвертацию. Большинство валют, отличных от доллара, как яркий тому пример — турецкая лира — несут в себе существенный валютный риск из-за повышенной волатильности», — говорил, в частности, финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

Между тем эксперты отмечают, что расчеты Bloomberg не совсем верны. Как указывает член совета директоров сети «ФинЭкспертиза» Агван Микаелян , Россия также переходила из доллара в золото.

Если смотреть в таком ракурсе, то Россия выиграла почти $100 млрд от таких вложений, потому что за это время золото укрепилось. К тому же уход от доллара видится эксперту стратегически верным решением.

«Жесткое политическое давление со стороны любых властей США, в том числе экономических, накладывает ограничения на всех мировых экономических субъектов, не только на Россию, но и на Евросоюз . Для одних это санкции, для других — дополнительные пошлины, поэтому уход от доллара видится очень разумным в долгосрочной перспективе. По чуть-чуть из доллара выходят все», — говорит Микаелян.

Политику дедолларизации Россия ведет уже больше года, но говорить о положительном или отрицательном первом этапе пока рано, полагает Артем Деев , руководитель аналитического департамента AMarkets.

«Отказ от доллара и перевод золотовалютные резервы в юани — это внешнеполитический, а не экономический шаг, и поэтому оценивать его в процентах недополученной «прибыли», да еще и за такой короткий период, не совсем корректно.

Над Россией, как дамоклов меч, постоянно висит угроза жестких санкций, таких, например, как запрет на расчеты в долларах для госбанков или даже для всей банковской системы, и, хотя этот сценарий маловероятен, с точки зрения управления рисками совершенно правильно было перевести ЗВР из долларов в евро и юани, даже потеряв 3,8% доходности», — рассуждает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский

То есть разнообразие дает снижение рисков, а главная функция резервного фонда — сохранять накопленную ценность на случай кризисных явлений.

«Политика всегда приносит экономику в жертву, и отсутствие зависимости бюджета и ЗВР от котировок доллара действительно имеет собственную ценность, которую, правда, сложно ощутить, скажем, физлицу или предприятию», — добавляет он.