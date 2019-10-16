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В Генпрокуратуре назвали сумму ущерба от экономических преступлений 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Названа сумма ущерба от экономических преступлений
Фото: РИА Новости
Ущерб от экономических преступлений в России в первом полугодии текущего года превысил общий показатель 2018 года и составил более 154 миллиардов рублей, сообщила представитель Генпрокуратуры РФ Елена Малык.
"В текущем году ущерб от этих (экономических) преступлений составил более 154 миллиардов рублей. За весь прошлый год он был всего 64 миллиарда", — сказала Малык в среду в ведомственной программе "Эфир".
По ее словам, за полгода в стране зарегистрировано свыше 18,8 тысячи преступлений в банковской сфере (за аналогичный период 2018-го — 18,1 тысячи).
Как отметила Малык, в ведомстве усматривают несколько причин роста регистрируемых преступлений, в том числе улучшение качества работы по их выявлению.
Названы пять типов потенциальных жертв мошенников
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Экономика , Генпрокуратура РФ
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