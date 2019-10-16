Подписан закон об исполнении бюджета за 2018 год

Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2018 год

Президент России Владимир Путин подписал закон «Об исполнении федерального бюджета за 2018 год», сообщается на сайте Кремля.

«Федеральным законом утверждается отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год, содержащий информацию о его доходах, расходах по ведомственной структуре расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, а также об источниках финансирования дефицита федерального бюджета за указанный период», — говорится в сообщении на сайте.

«Доходы федерального бюджета за 2018 год составили 19 454 369,0 млн рублей, расходы — 16 713 002,7 млн рублей. Профицит федерального бюджета за 2018 год составил 2 741 366,3 млн рублей», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что в 2019 году профицит бюджета составил почти 3 млрд рублей.