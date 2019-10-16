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Рост промпроизводства в России в сентябре ускорился до 3% 

Вести Экономика + ещё 2 2 часа назад
Рост промпроизводства в России ускорился
Фото: Вести Экономика
Рост промышленного производства в России в сентябре ускорился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3% с августовского показателя в 2,9%, а по итогам 9 месяцев рост промпроизводства составил 2,7% против 3% в годовом выражении, сообщил Росстат.
В месячном выражении рост в сентябре составил 2,7%, а с исключением сезонного и календарного факторов был зафиксирован спад в 0,1%.
В сырьевом секторе наибольший прирост показала добыча прочих полезных ископаемых — 18% к сентябрю 2018 года и 0,5% к августу 2019 года, за счет драгоценных и полудрагоценных минералов.
Динамично растут показатели, характеризующие предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых, в том числе сжижение природного газа. Прирост по сравнению сентябрем 2018 года составил 7,9%, с августом 2019 года — 3,7%.
Однако в сентябре 2019 года зафиксировано снижение добычи металлических руд на 1,3% по сравнению с сентябрем 2018 года и на 5,9% по сравнению с августом 2019 года. Это связано с ремонтом основного оборудования на ряде крупных добывающих предприятий.
Рост промышленного производства в РФ по итогам 2018 года ускорился до 2,9% с 2,1% годом ранее, но оказался чуть ниже прогноза Минэкономразвития в 3%.
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Комментарии2
Экономика , Росстат , Минэкономразвития
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