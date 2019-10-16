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В МВФ намерены продолжить работать с Эквадором 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
В МВФ ответили, продолжат ли работу с Эквадором
Фото: Reuters
В Международном валютном фонде (МВФ) собираются продолжить сотрудничество с Эквадором, несмотря на непростую ситуацию с реализацией экономических реформ в стране.
Об этом говорится на сайте организации.
«Мы приветствуем диалог, направленный на поиск мирного разрешения ситуации в Эквадоре… Мы твёрдо поддерживаем постоянные усилия правительства Эквадора по достижению соглашения, которое бы учитывало экономические вызовы и было на стороне наиболее незащищённых слоев населения… Мы продолжим тесно работать с властями», — указывается в заявлении.
Соответствующее сообщение было опубликовано после того, как президент Эквадора Ленин Морено отозвал указ об отмене субсидий на бензин, который привёл к массовым протестам в стране.
Данный указ был частью экономических мер, предлагаемых МВФ для стабилизации экономики латиноамериканской страны.
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