Почему экономика Китая может замедлиться за 30 лет

Почему экономика Китая может замедлиться до минимума за 30 лет

16 октября торги на фондовых рынках Азии завершились снижением китайских биржевых котировок. Инвесторы негативно восприняли новый доклад Международного валютного фонда . Организация ухудшила оценку роста ВВП Китая до минимума за последние 30 лет. Отчасти эксперты связывают снижение ожиданий с торговой войной Пекина и Вашингтона. В то же время главным фактором пересмотра прогноза стало изменение структуры экономики КНР: азиатская республика всё меньше ориентируется на экспорт и больше — на импорт и внутреннее потребление. По словам аналитиков, за счёт новых преобразований Китай активнее приближается к статусу развитых государств.

В среду, 16 октября, индикаторы китайских площадок SSE Composite и Shenzhen Composite сократились на 0,41% и 0,38% соответственно.

Снижение фондовых котировок в Китае произошло после публикации доклада Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах мировой экономики. В своём отчёте организация ухудшила прогноз по росту ВВП Китая в 2019 году с 6,2% до 6,1%. При этом оценка на 2020 год была снижена с 6% до 5,8%.

Согласно статистике МВФ, значение может стать самым низким за последние 30 лет. Так, с 1990 года темпы роста ВВП Китая ни разу не опускались ниже 6%. Даже во времена азиатского и мирового финансовых кризисов в 1997 и 2008 годах экономика страны продолжала расти на 8—9%.

Одной из причин ухудшения прогноза в МВФ называют усиление торговых споров между США и КНР. По оценке экспертов фонда, тарифные войны практически остановили рост мировой торговли. В результате уже к 2020 году глобальная экономика может недосчитаться $700 млрд

«Торговая напряжённость между США и Китаем в совокупности снизит уровень мирового ВВП на 0,8% к 2020 году», — отмечает в докладе главный экономист МВФ Гита Гопинат.

Взаимные торговые ограничения США и Китая спровоцировали снижение деловой активности в промышленности азиатской республики. За последний год соответствующий индекс PMI опустился с 50,8 до 49,8 пункта. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического агентства IHS Markit.

Традиционно индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

Напомним, что торговая война США и Китая началась ещё в 2018 году. Штаты обвинили КНР в незаконном получении американских технологий и интеллектуальной собственности, после чего повысили пошлины на ввозимые в страну китайские товары. Пекин ввёл ответные меры.

В мае 2019 года Вашингтон пошёл на обострение конфликта: помимо введения новых пошлин, американские технологические компании начали прекращать сотрудничество с Huawei. В августе страны в очередной раз не смогли договориться об условиях торговой сделки и с сентября ввели новые взаимные ограничения.

По итогам переговоров в октябре Китай и США всё же смогли частично договориться об условиях торговой сделки. Между тем мировые инвесторы пока не ждут окончательного перемирия между странами. Об этом в интервью RT рассказал директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов

«Предварительное соглашение распространяется только на сферу финансовых услуг и поставки сельхозпродукции. Между тем обе стороны всё ещё далеки от заключения какой-либо всеобъемлющей сделки. Текущие переговоры пока не затрагивают некоторые из наиболее ключевых разногласий, что не позволяет китайским индексам уверенно расти», — пояснил Меркулов.

Алексей Маслов. Во многом тарифное противостояние Штатов и КНР осложнило развитие сектора высоких технологий в Китае. Об этом в интервью RT рассказал руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ

«Торговая война стала серьёзным вызовом для реконструкции китайской экономики. Китай пытался создать новые драйверы роста ВВП с помощью выхода на высокотехнологичные рынки, но США пока не дают этого сделать. Соответственно Пекину необходимо будет перестроить свою стратегию», — пояснил Маслов.

В круг развитых стран

Примечательно, что опрошенные RT эксперты не считают торговую войну с США главным фактором экономического торможения КНР. Как отметил Алексей Маслов, темпы роста ВВП страны начали снижаться ещё до обострения конфликта с Вашингтоном. По словам эксперта, экономика замедляется естественным образом после бурного ускорения с начала 1990-х годов.

По данным МВФ, за последние 30 лет ВВП азиатской республики в среднем рос на 9% в год, а в 1992 и 2007 годах темпы роста превышали 14%. Постепенное замедление началось только после 2010 года.

Согласно оценке Алексея Маслова, экономика КНР исчерпала прежние драйверы роста. В первую очередь речь идёт о дешёвой рабочей силе, большом притоке иностранных инвестиций и высокой доле работающего населения. Кроме того, республика стала меньше ориентироваться на экспорт и больше — на импорт.

«Раньше ежегодный прирост ВВП Китая почти на 40% зависел от экспорта. В 2018 году соответствующая доля опустилась ниже 20%», — подчеркнул Маслов.

По объёму закупаемой продукции Китай постепенно догоняет США — главного мирового импортёра товаров. Согласно данным ВТО, ещё в 2008 году объём американского импорта превышал китайский почти на $1 трлн. По итогам 2018-го Пекину удалось сократить разрыв до $482 млрд

Нарек Авакян. Более того, в 2018 году доля Китая в мировом импорте выросла с 10,22% до 10,75%, а доля в экспорте не изменилась и осталась на уровне 12,77%. Наметившиеся преобразования в экономике связаны с приближением Китая к уровню развитых государств. Об этом в интервью RT рассказал начальник отдела инвестидей « БКС Брокер

«Власти Китая ещё в 2013 году взяли курс на изменение основы экономики с экспорта на внутренний спрос, для чего руководство страны старается повысить покупательскую способность населения. В принципе, это вполне логично, так как по нынешнему уровню развития Китай уже довольно близко подошёл к некоторым странам, близким к статусу развитых», — отметил Авакян.

Для будущего перехода в разряд развитых государств Китай активно перестраивает экономику с производства на потребление. Во многом это стало возможным за счёт появления среднего класса в стране. Об этом в разговоре с RT рассказала руководитель аналитического департамента «ФинИст» Катя Френкель.

«Сегодня китайский средний класс постепенно превращает КНР в главную страну-потребителя. Это делает Китай менее зависимым от внешнеэкономической и политической мировой обстановки. Если раньше именно производство разгоняло ВВП Китая, в том числе и во время всеобщих экономических кризисов 1997 и 2008 годов, то теперь свою лепту будет вносить и сфера услуг, которая развивается столь же стремительно, как когда-то промышленность», — подчеркнула Френкель.

По данным Всемирного банка, с 2008 по 2018 годы доля промышленности в ВВП Китая сократилась с 46,9% до 40,7%, сельского хозяйства — с 10,2% до 7,1%, а сферы слуг выросла с 42,9% до 52,2%. При этом внутреннее потребление сегодня обеспечивает более половины роста ВВП страны. Об этом в интервью RT рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев

По словам аналитика, экономика страны перешла в новую фазу развития и может продолжить замедление в ближайшие годы. Согласно прогнозу МВФ, в 2024 году рост ВВП страны составит порядка 5,5%.