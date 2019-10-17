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Россия снова вложилась в госдолг США 

Lenta.ru 1 час назад
Россия снова вложилась в госдолг США
Фото: Mary Altaffer / AP Photo
Россия в августе 2019 года закупилась государственными бумагами США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минфина США.
Общий объем вложений Москвы в американский госдолг составляет 9,3 миллиарда долларов. На долю долгосрочных облигаций пришлось 3 миллиарда долларов, краткосрочных — 6,2 миллиарда.
В последнее время Россия последовательно снижала вложения в государственные ценные бумаги США. Еще в июле их объем за месяц сократился с 10,85 миллиарда долларов до 8,5 миллиарда.
Лидером держателей американского госдолга остается Япония, которая вложила 1,17 триллиона долларов. Следом идет Китай — 1,1 триллиона долларов. Третью строчку удерживает Великобритания — 334,7 миллиарда долларов.
Максимум российских вложений пришелся на 2010 год, когда их объем достиг 170 миллиардов долларов.
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