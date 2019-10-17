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В России планируют отменить «банковский роуминг» 

Вести.Ru 41 минуту назад
«Банковский роуминг» останется в прошлом
Фото: ТАСС
Правительство одобрило законопроект об отмене комиссий за переводы денег между клиентами одного банка в разных регионах — так называемый банковский роуминг. Документ уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Как это отразится на самих банках?
Банковский роуминг останется в прошлом. То есть планируется отменить комиссию за межрегиональные переводы внутри одного банка. Правительство уже внесло в Госдуму соответствующий законопроект.
Разработать эту инициативу ранее потребовал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он назвал подобное взимание комиссии "межрегиональной дискриминацией" и сказал, что она недопустима. О том, что комиссии быть не должно, еще в начале года говорили Центробанк, ФАС и Минфин.
Специалисты называют сразу несколько положительных эффектов от отмены банковского роуминга. Деньги смогут свободно перемещаться на финансовом рынке страны. Это станет новым толчком к развитию безналичных платежей.
"Большинство российских банков это не особо заметят, потому что очень большую долю доходов такие комиссии приносят только Сбербанку. Если другие банки имеют такие комиссии, то они не привязаны к переводу из одного региона в другой", — рассказывает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.
Как нам рассказали в самих банках, во многих из них банковский роуминг не существовал никогда в принципе.
"Внутри ВТБ для клиентов все переводы по номеру телефона были абсолютно без комиссии. По всем остальным переводам, которые внешние, есть комиссии. Но у нас есть мультикарты либо пакеты услуг, которые подразумевают бесплатные переводы определенным категориям", — объясняет Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
"Данный законопроект однозначно позитивно скажется на клиентах. Но, если говорить об "Открытии", на наш банк данный законопроект никак не повлияет, потому что все платежи и переводы у нас осуществлялись без комиссии", — отмечает начальник управления транзакционного бизнеса банка "Открытие" Дмитрий Бочеров.
Сбербанк планирует в 2020 году отменить так называемый банковский роуминг. По словам главы кредитной организации Германа Грефа, уже год этот вопрос обсуждается с Федеральной антимонопольной службой. Сегодня 95 процентов всех межрегиональных переводов клиентов банка бесплатные. Комиссия существует для остальных 5 процентов. Сейчас размер комиссии таков: 1,5 процента при оформлении перевода в офисе и 1 процент — в мобильном приложении, на сайте и через банкоматы.
Эксперты считают, что быстрой отмене "роуминга" мешает и еще не завершившийся перевод региональных отделений Сбербанка на единую IT-платформу. Также сейчас кредитная организация ищет замену доходам, которые приносят межрегиональные комиссии.
В самом Сбербанке заговорили о переходе от комиссий за отдельные операции к пакетному обслуживанию клиентов. То есть предлагается платить не за одну транзакцию, а сразу за пакет и на определенный срок. Правда, этот вопрос только обсуждается. В кредитной организации подчеркивают: переход к такому варианту обслуживания не связан с проблемой комиссий.
Сегодня более 75 процентов кредитных организаций не взимают комиссию за перевод денег между банковскими счетами физлиц, открытыми в одной организации. Эксперты уверены: банки сумеют компенсировать свои потери после отмены комиссий за межрегиональные переводы. Как вариант — они введут плату за дополнительные услуги.
"Подобная практика взятия комиссии более типична для зарубежных стран, где банки живут на комиссионном доходе. Основным доходом российских банков по-прежнему остается процентный доход как разница между стоимостью привлеченных и размещенных ресурсов", — комментирует ситуацию доцент кафедры Финансовые рынки РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Марков.
Если новый закон об отмене "банковского роуминга" одобрят обе палаты парламента, он вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.
Названы пять типов потенциальных жертв мошенников
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Комментарии
Экономика , Компании , Дмитрий Медведев , Максим Марков , Станислав Волков , Банк ВТБ , Сбербанк России , Госдума , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , ФАС , Минфин , Центральный банк России
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