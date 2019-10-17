Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.00
$
64.07
71.00
71.14
Прогноз
21.10 – 28.10
$
64.70
71.55
Индексы и котировки Brent
59.07
–0.08 Золото
1485.34
–0.21 РТС
1355.19
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
17.10
1.1118
+0.0159
02.10
1.0959
14.10
03.10
22.09

Путин внес на ратификацию в ГД соглашение ЕАЭС о прослеживаемости товаров 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Путин внес на ратификацию соглашение ЕАЭС
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение стран ЕАЭС о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Союза, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Подписание соглашения состоялось в мае в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, в котором приняли участие президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.
"Соглашение направлено на создание условий, исключающих использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, на подтверждение законности оборота товаров при их перемещении с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого такого государства, а также на обеспечение контроля за операциями, связанными с оборотом товаров", — говорится в пояснительной записке.
Правительство законопроект поддержало.
Минтруд предложил отменить детские пособия
Последние новости
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Подаренные Путиным кречеты арабским шейхам считаются "бриллиантом" Подаренные Путиным кречеты арабским шейхам считаются "бриллиантом" Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне
Экономика , Владимир Путин , Госдума , ЕАЭС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Займы в ломбардах предложили ограничить
Займы в ломбардах предложили ограничить
«Роснефть» приостановила работы на блоке в Курдистане
«Роснефть» приостановила работы на блоке в Курдистане1
Сербия объяснила, зачем ей нужен газ «Турецкого потока»
Сербия объяснила, зачем ей нужен газ «Турецкого потока»
Госдума случайно добавила налогов на триллион рублей
Госдума случайно добавила налогов на триллион рублей40
Telegram отложил запуск криптовалюты
Telegram отложил запуск криптовалюты
Видео
«Победа» резко повысит цены в России
00:31
«Победа» резко повысит цены в России
Компании Другое
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
03:26
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
Личный счет Статьи
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
00:42
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
Личный счет
Неподъемная ноша: коммуналка задавила россиян
00:45
Неподъемная ноша: коммуналка задавила россиян
Личный счет
Киев призвал Донбасс отказаться от «рублевой зоны»
03:38
Киев призвал Донбасс отказаться от «рублевой зоны»
Экономика
Россия передумала отвергать доллар
04:26
Россия передумала отвергать доллар
Рынки Экономика
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
05:42
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
Экономика Другое
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
04:26
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
Рынки Экономика
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
05:50
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
Компании Статьи
Что тянет Россию на дно
03:53
Что тянет Россию на дно
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение