Путин внес на ратификацию соглашение ЕАЭС

Путин внес на ратификацию в ГД соглашение ЕАЭС о прослеживаемости товаров

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение стран ЕАЭС о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Союза, следует из базы данных нижней палаты парламента. Подписание соглашения состоялось в мае в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, в котором приняли участие президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. "Соглашение направлено на создание условий, исключающих использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, на подтверждение законности оборота товаров при их перемещении с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого такого государства, а также на обеспечение контроля за операциями, связанными с оборотом товаров", — говорится в пояснительной записке. Правительство законопроект поддержало.

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