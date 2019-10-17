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Экономист объяснил скандальность нового «налога Чубайса» 

Ura.Ru 2 часа назад
Скандальность нового «налога Чубайса» объяснили
Фото: РИА Новости
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) заговорил о возможном росте тарифов ЖКХ после введения «углеродного сбора», автор которого глава Роснано Анатолий Чубайс, чтобы привлечь внимание власти к данному налогу. Такое мнение в беседе с «URA.RU» высказал экономист Никита Масленников.
Специалист указал на то, что новый налоговый сбор является непонятным для бизнеса.
«Слишком много конкретных вопросов. Неясно, прежде всего, как это все будет взиматься, как будет происходить расчет и что является налоговой базой. И ответы правительства были не совсем подробными и вразумительными», — заметил Масленников.
Экономист считает, что с помощью своего заявления о подорожании коммунальных услуг РСПП пытается вывести власть на диалог.
«Российский союз промышленников и предпринимателей для этого и существует, чтобы воздействовать и выражать мнение бизнеса», — сказал Масленников.
По его словам, таким образом предприниматели не отказываются от введения «углеродного сбора», а лишь хотят прояснить его суть.
Предложение ввести новый налог Чубайс озвучил в середине июня, напоминает RT. По его мнению, сбор заставит бизнесменов делать производство безопасней для окружающей среды. Накануне РСПП заявил, что инициатива может повлечь за собой рост тарифов ЖКХ, повышение цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, рост инфляции, передает «Национальная служба новостей».
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Комментарии7
Экономика , Никита Масленников , Анатолий Чубайс , Роснано , Российский союз промышленников и предпринимателей
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