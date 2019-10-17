Минэнерго назвало риски проекта МЭР о парниковых газах

Проект Минэкономразвития о парниковых газах создает предпосылки для роста тарифов на тепло и электроэнергию сверх инфляции, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики РФ

"Применение предложенных законопроектом мер регулирования может оказать отрицательное воздействие на динамику социально-экономического развития Российской Федерации, в том числе может создать предпосылки для … увеличения тарифов на продукцию отраслей-основных эмитентов выбросов парниковых газов (электроэнергетика, теплоснабжение), которые находятся под контролем государства", — сообщили в Минэнерго.

"В связи с реализацией предусмотренных законопроектом мер регулирования могут возникнуть риски для выполнения задач и целевых показателей в части … ограничения роста тарифов на электро— и теплоснабжение уровнем прогнозной (целевой) инфляции на основе одобренных прогнозов социально-экономического развития страны", — отметили также в министерстве.

Минэнерго также видит риск для привлечения инвестиций в общероссийскую модернизации тепловых электростанций.