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Минэнерго назвало риски проекта МЭР о парниковых газах 

РИА Новости + ещё 4 53 минуты назад
Минэнерго назвало риски проекта МЭР о парниковых газах
Фото: РИА Новости
Проект Минэкономразвития о парниковых газах создает предпосылки для роста тарифов на тепло и электроэнергию сверх инфляции, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики РФ.
"Применение предложенных законопроектом мер регулирования может оказать отрицательное воздействие на динамику социально-экономического развития Российской Федерации, в том числе может создать предпосылки для … увеличения тарифов на продукцию отраслей-основных эмитентов выбросов парниковых газов (электроэнергетика, теплоснабжение), которые находятся под контролем государства", — сообщили в Минэнерго.
"В связи с реализацией предусмотренных законопроектом мер регулирования могут возникнуть риски для выполнения задач и целевых показателей в части … ограничения роста тарифов на электро— и теплоснабжение уровнем прогнозной (целевой) инфляции на основе одобренных прогнозов социально-экономического развития страны", — отметили также в министерстве.
Минэнерго также видит риск для привлечения инвестиций в общероссийскую модернизации тепловых электростанций.
Летом глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью РИА Новости заявил, что в России нужно ввести "углеродный налог", чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа. "Известия" 17 октября написали, что новый сбор спровоцирует рост тарифов ЖКХ. Также газета отмечала, что Совет Федерации не поддержал предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта об "углеродном сборе".
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Экономика , Анатолий Чубайс , Совет Федерации , Минэкономразвития , Минэнерго , газета "Известия" , РИА Новости
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