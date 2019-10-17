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Россия раздала краба на 142 миллиарда рублей 

Lenta.ru 1 час назад
Россия раздала краба на 142 миллиарда рублей
Фото: lenta.ru
По итогам крабовых аукционов, проходивших с 7 по 15 октября, государство заработало 142 миллиарда рублей на продаже квот. Об этом говорится в отчете Российского аукционного дома, который проводил торги.
Реализованы 35 лотов из 41, обладателями квот стали 18 из 23 компаний, которые принимали участие в торгах. Стоимость лотов в среднем выросла на 15,14 процента по сравнению с начальной ценой. Больше всего потратили структуры, входящие в ООО «Русский краб» Глеба Франка. В совокупности они заплатили 38,22 миллиарда рублей.
Квоты на вылов краба на аукционе распределяли в начале 2000-х годов, но в 2004-м торги отменили. В результате победители тех аукционов получили квоты на 15 лет.
В 2017 году президент России Владимир Путин после письма от автора, который остался неназванным, поручил подумать над возобновлением торгов. Росрыболовство и Федеральная антимонопольная служба поддержали идею. По введенным правилам, победители аукционов должны в течение пяти лет построить 41 судно для добычи краба, причем на российских верфях.
В октябре на аукционы выставили квоты в размере 40,08 тысячи тонн — это 50 процентов от общей квоты. Победители смогут пользоваться ими в течение 15 лет с 2020 года.
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Комментарии3
Экономика , Владимир Путин , Глеб Франк , ФАС , Росрыболовство
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