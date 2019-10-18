Российская экономика неожиданно разогналась

Экономика России внезапно разогналась

Рост ВВП России в третьем квартале ускорился до 1,9% по сравнению с 0,9% во втором квартале. Об этом сообщило сегодня Минэкономики.

При этом ведомство назвало резкое ускорение роста ВВП «неустойчивым»

«Более высокий темп роста ВВП обусловлен значительным увеличением запасов материальных оборотных средств, которое произошло в результате сохранения высоких показателей в промышленности и высокого урожая сельскохозяйственных культур на фоне слабого внутреннего спроса», — отмечает Минэкономики России в документе «Картина деловой активности. Октябрь 2019 года».

Среди причин роста ВВП в третьем квартале ведомство назвало рост промышленного производства (на 0,6 п.п. за июль–сентябрь). Положительный вклад, по данным экономистов, также, помимо сельского хозяйства, внесли оптовая и розничная торговля.

«Вместе с тем другие базовые отрасли в течение третьего квартала 2019 года демонстрировали слабую динамику», — отмечается в документе.

При этом в ведомстве подчеркнули, что в четвертом квартале ожидается замедление потребительского спроса на фоне более значимого снижения темпов роста потребительского кредитования.

По прогнозам Минэкономики, темп роста ВВП в четвертом квартале может замедлиться до 1,4–1,5%.