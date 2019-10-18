Российская экономика неожиданно разогналась

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.00
$
64.15
71.12
71.35
Прогноз
21.10 – 28.10
$
64.14
71.16
Индексы и котировки Brent
60.06
+0.03 Золото
1488.26
–0.01 РТС
1356.88
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
18.10
1.1135
+0.0172
03.10
1.0963
15.10
04.10
23.09

Экономика России внезапно разогналась 

Рамблер + ещё 6 16 минут назад
Рост ВВП России в третьем квартале ускорился до 1,9% по сравнению с 0,9% во втором квартале. Об этом сообщило сегодня Минэкономики.
При этом ведомство назвало резкое ускорение роста ВВП «неустойчивым»
«Более высокий темп роста ВВП обусловлен значительным увеличением запасов материальных оборотных средств, которое произошло в результате сохранения высоких показателей в промышленности и высокого урожая сельскохозяйственных культур на фоне слабого внутреннего спроса», — отмечает Минэкономики России в документе «Картина деловой активности. Октябрь 2019 года».
Среди причин роста ВВП в третьем квартале ведомство назвало рост промышленного производства (на 0,6 п.п. за июль–сентябрь). Положительный вклад, по данным экономистов, также, помимо сельского хозяйства, внесли оптовая и розничная торговля.
«Вместе с тем другие базовые отрасли в течение третьего квартала 2019 года демонстрировали слабую динамику», — отмечается в документе.
При этом в ведомстве подчеркнули, что в четвертом квартале ожидается замедление потребительского спроса на фоне более значимого снижения темпов роста потребительского кредитования.
По прогнозам Минэкономики, темп роста ВВП в четвертом квартале может замедлиться до 1,4–1,5%.
«Рамблер» писал, что ранее Росстат заявил о росте реальных доходов россиян в третьем квартале 2019 на 3% в годовом выражении. Росстат также улучшил оценку по динамике реальных доходов населения во втором квартале — снижение показателя оценивается в 0,1% вместо 0,2%.
Комментарии60
Экономика , Видео , Росстат , Минэкономразвития
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Более решительно»: как Банк России снизит ставку
«Более решительно»: как Банк России снизит ставку
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
Лагард получила пост главы ЕЦБ
Лагард получила пост главы ЕЦБ1
«Средневековое зло»: как России избавиться от пластика
«Средневековое зло»: как России избавиться от пластика3
«Турецкий поток» начали заполнять газом
«Турецкий поток» начали заполнять газом4
Видео
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
01:57
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
Рынки Компании
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
05:00
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
Личный счет Статьи
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
00:35
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
Личный счет
Российская экономика неожиданно разогналась
03:44
Российская экономика неожиданно разогналась
Экономика
«Победа» резко повысит цены в России
00:31
«Победа» резко повысит цены в России
Компании Другое
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
03:26
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
Личный счет Статьи
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
00:42
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
Личный счет
Неподъемная ноша: коммуналка задавила россиян
00:45
Неподъемная ноша: коммуналка задавила россиян
Личный счет
Киев призвал Донбасс отказаться от «рублевой зоны»
03:38
Киев призвал Донбасс отказаться от «рублевой зоны»
Экономика
Россия передумала отвергать доллар
04:26
Россия передумала отвергать доллар
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение