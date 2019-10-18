Российская экономика неожиданно разогналась

Рост ВВП России в третьем квартале ускорился до 1,9% по сравнению с 0,9% во втором квартале. Об этом сообщило сегодня Минэкономики.
При этом ведомство назвало резкое ускорение роста ВВП «неустойчивым»
«Более высокий темп роста ВВП обусловлен значительным увеличением запасов материальных оборотных средств, которое произошло в результате сохранения высоких показателей в промышленности и высокого урожая сельскохозяйственных культур на фоне слабого внутреннего спроса», — отмечает Минэкономики России в документе «Картина деловой активности. Октябрь 2019 года».
Среди причин роста ВВП в третьем квартале ведомство назвало рост промышленного производства (на 0,6 п.п. за июль–сентябрь). Положительный вклад, по данным экономистов, также, помимо сельского хозяйства, внесли оптовая и розничная торговля.
«Вместе с тем другие базовые отрасли в течение третьего квартала 2019 года демонстрировали слабую динамику», — отмечается в документе.
При этом в ведомстве подчеркнули, что в четвертом квартале ожидается замедление потребительского спроса на фоне более значимого снижения темпов роста потребительского кредитования.
По прогнозам Минэкономики, темп роста ВВП в четвертом квартале может замедлиться до 1,4–1,5%.
«Рамблер» писал, что ранее Росстат заявил о росте реальных доходов россиян в третьем квартале 2019 на 3% в годовом выражении. Росстат также улучшил оценку по динамике реальных доходов населения во втором квартале — снижение показателя оценивается в 0,1% вместо 0,2%.