ЦБ отметил значительный рост вкладов населения

Прирост вкладов физических лиц в январе-сентябре нынешнего года составил 5%, что значительно выше, чем в тот же период времени прошлого года (1,7%). Об этом говорится в материалах ЦБ

При этом в сентябре возобновился рост вкладов в иностранной валюте (+0,8% в долларовом эквиваленте), вклады в рублях демонстрировали более сдержанную положительную динамику (+0,2%).

Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц на срок свыше 1 года за год — с августа 2018 по август 2019 года — увеличилась на 0,8 п.п. Вместе с тем в последние пять месяцев нынешнего года происходило снижение ставок по вкладам. Но в условиях плавного замедления инфляции ставки по вкладам в реальном выражении по-прежнему были привлекательными.

Портфель выданных российскими банками ипотечных кредитов за январь — август 2019 года вырос на 11,4%, достигнув на 1 сентября 7,3 трлн рублей. Россияне стали брать в среднем более крупные ипотечные кредиты, чем год назад.