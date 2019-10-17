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США готовы отозвать санкции, введенные против Турции 

ТК «Звезда» 1 час назад
США готовы отозвать санкции против Турции
Фото: Xinhua, Globallookpress
Это произойдет по мере прекращения операции Анкары в Сирии.
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американский президент Дональд Трамп готов поэтапно отозвать экономические санкции, введенные против Анкары, по мере прекращения Турцией огня в Сирии.
Также, по словам Пенса, Вашингтон не планируют вводить дополнительные санкции против Турции.
По итогам переговоров представителей США с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом была достигнута договоренность о прекращении военной операции «Источник мира» на приграничной сирийской территории.
Вашингтон, в свою очередь, уже получил гарантии от курдских формирований об их организованном отходе от турецкой границы, передает РИА Новости.
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Экономика , Реджеп Эрдоган , Майк Пенс , Дональд Трамп , РИА Новости
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