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США ввели новые пошлины против Евросоюза 

РИА Новости + ещё 1 56 минут назад
США ввели новые пошлины против Евросоюза
Фото: Р-Спорт
В пятницу США вводят новые пошлины в размере 10% на воздушные суда и в размере 25% на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС, это решение стало результатом решения Органа по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) по иску Соединенных Штатов от 2004 года.
В начале октября арбитры ВТО, наконец, подтвердили объём товаров, на который могут быть установлены дополнительные американские пошлины. В рамках компенсации ущерба США, нанесенного Евросоюзом из-за субсидирования Airbus, американская сторона может принять ответные меры по отношению к ЕС на сумму не выше, в общей сложности, 7,496 миллиарда долларов в год, сообщила тогда организация.
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер при этом объявил о твердом намерении ввести эти пошлины — 10% на воздушные суда и в размере 25% на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС. Торгпред уточнил, что решение вступит в силу 18 октября. А госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Америка может ввести пошлины на вино и сыры из Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп, комментируя решение арбитров ВТО на днях, назвал его победоносным. Американский лидер добавлял, что ни у кого не должно быть сомнений в правоте Соединенных Штатов, поскольку решение было вынесено организацией, которая крайне редко принимала их сторону.
ЕС в возмущении
Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем в ответ заявляла, что Еврокомиссия будет бороться до конца, чтобы убедить США не вводить торговые меры против ЕС по делу Airbus. Ведь в параллельном деле в ВТО, касающемся американского Boeing, Евросоюзу вскоре также предоставят право ввести контрмеры против продукции из США.
Ранее уточнялось, что ЕС готов к поиску мирного урегулирования вопроса, однако, если США решат наложить дозволенные ВТО пошлины, это может вынудить Евросоюз сделать то же самое. В этой связи в июле ЕС предложил провести переговоры и разрешить ситуацию со спорами о поддержке Airbus и Boeing. Однако дискуссии так и не стартовали.
Известно, что основная часть новых американских пошлин коснется Франции, Германии, Испании и Великобритании. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонных переговоров с Трампом настаивал на том, чтобы США не вводили пошлины на британские товары.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте тоже призвал предотвратить развитие торговой войны между Евросоюзом и США, указав, что решение Вашингтона о введении новых пошлин на европейские товары может нанести серьезный ущерб национальным товаропроизводителям.
Свое возмущение высказывали и в Испании. Так министр сельского хозяйства, рыболовства, пищевой промышленности Испании Луис Планас констатировал, что испанские товары на почти 800 миллионов евро рискуют попасть под возможные американские санкции.
При этом Трамп, встречаясь и общаясь с европейскими лидерами по отдельности, не исключал разрешения вопроса в мирном русле и отмены пошлин через двусторонние переговоры. Например, такую возможность Трамп не исключил в ходе недавней встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой.
Недовольны грядущими пошлинами и профессиональные организации. Так президент Союза вин Кот де-Прованс Эрик Пасторино заявлял РИА Новости, что введение новых пошлин США негативно повлияет на французскую винодельческую отрасль. Европейская федерация профсоюзов в сфере продовольствия, сельского хозяйства и туризма (EFFAT) тоже в разговоре с РИА Новости дала крайне негативную оценку новым пошлинам США, особенно на вино и оливковое масло,
Ждать ли возврата "запрещенки"
Некоторые российские эксперты при этом не исключали, что обострение споров ЕС и США может сблизить европейцев с Россией. Так профессор кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявлял РИА Новости, что введение пошлин США на сыр и вино из Евросоюза может привести к смягчению или даже отмене введенных им санкций и возврату европейских сыров на российские прилавки.
Заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян, напротив, комментируя ситуацию с пошлинами, заявлял, что сближения ожидать не стоит и это пустые надежды.
По его словам, "Трамп для достижения своих целей может действовать жестко как в отношении конкурентов, так и союзников. И это не ограничивается только экономикой, это присутствует во всех сферах". Тем не менее, "вряд ли стоит ожидать, что этот подход переменит стратегическую линию Брюсселя в отношении России. Да, недовольство (от того, что торговый оборот с Россией сокращается, а бизнесмены несут потери от санкций) есть, но оно в основном исходит от компаний, а не от стран. Здесь нужно разделять два понятия", — рассуждал Супян во время круглого стола в МИА "Россия Сегодня".
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Экономика , Борис Джонсон , Сесилия Мальмстрем , Дональд Трамп , ВТО , Boeing , ЕС , ИСКРАН , Еврокомиссия , РИА Новости
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