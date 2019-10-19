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«Модель исчерпана»: как Китай тормозит Россию 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Экономика Китая растет минимальными с 1992 года темпами. Динамика ВВП в третьем квартале замедлилась до 6%, а скоро упадет и ниже этого показателя. Это скажется и на России. При этом официальные цифры могут быть завышены, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.
Китайская экономика показывает самые низкие с 1992 годов темпы роста ВВП. По итогам третьего квартала он составил всего 6%. Такие данные опубликовала Национальная служба статистики КНР.
Это самый слабый квартальный темп за 27 лет. Рост ВВП в первом квартале составил 6,4%, во втором — 6,2%.
Всего за девять месяцев текущего года китайская экономика увеличилась на 6,2%. Между тем рост промышленного производства за этот же период составил 5,6% в годовом выражении. В сентябре по сравнению с августом рост промпроизводства составил 5,8%.
Официальный представитель Национального бюро статистики Мао Шэньюн после выпуска новых данных по ВВП признал, что экономика Китая и дальше будет сталкиваться со сложностями. Он сослался на темпы замедления мировой экономики и усиливающуюся неопределенность.
Cтрана столкнулась с растущими рисками и вызовами как внутри страны, так и за рубежом, признают в бюро. Но ни о какой торговой войне с США в официальных сообщениях не упоминается.
При этом целевой показатель экономического роста в КНР — от 6 до 6,5% в годовом выражении. Прогноз Международного валютного фонда немного другой: 6,1% роста по итогам 2019 года и 5,8% — в 2020-м.
В прошлом году китайская экономика увеличилась на 6,6%. Причина замедления экономики Китая очевидна и кроется в торговой войне с США, говорят эксперты.
«Эскалация торговых войн привела к замедлению темпов роста мировой торговли, что уже начало сказываться на китайской экономике. Судя по всему, замедление продолжится и в 2020 году и темпы роста китайского ВВП окажутся ниже 6%», — говорит главный экономист Сбербанка Антон Струченевский.
Но дело не только в эскалации. Раньше в экономику Китая вливали огромные деньги, в частности, в инфраструктурные проекты — строили дороги, мосты и дома, генерируя таким образом рост.
«Сейчас эта модель потихоньку себя исчерпывает», — объясняет «Газете.Ru» руководитель проектов рейтингового агентства «Экcперт РА» Вита Спивак.
Так, по ее словам, понемногу меняется структура — от экспортоориентированной экономики, которая зависит от торговли и внутренних инвестиций, «она переходит в более качественный рост, основанный на внутреннем спросе, потенциале, инновациях», говорит Спивак.
При этом официальные цифры скорее всего приукрашены. Реальные данные о замедлении роста в Китае могут быть гораздо ниже. О том, что статистические показатели, скорее всего, являются завышенными, можно судить по снижающимся торговым оборотам Китая с другими странами, признает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.
Так, оборот между Китаем и США в январе-августе этого года сократился на 13,9% (до $355,6 млрд) по сравнению с показателем 2018 года за тот же период.
«Статистика в Китае собирается по все инстанциям: от самых низких, начиная с префектур, заканчивая крупными провинциями и городами. И обычно — экономическая статистика представляет собой показатель KPI [англ. Key Performance Indicator, ключевой показатель достижения эффективности — «Газета.Ru»] китайских чиновников, поэтому велик риск фальсификаций», — объясняет Вита Спивак.
Между тем эффект от замедления Китая может почувствовать на себе весь мир, в том числе и Россия.
Это произойдет, в частности, из-за того, что в КНР может снизиться потребление углеводородов. А это в свою очередь скажется на российской экономике, которая все еще очень сильно зависит от экспорта этого сырья.
«По своим размерам китайская экономика — вторая в мире. Очевидно, что ее замедление отразится и на других странах.
МВФ оценивает, что замедление темпов роста Китая на 1% приводит первоначально к замедлению выпуска в остальном мире на 0,1%, но этот эффект начинает возрастать и на третий год замедление темпов роста остального мира составляет уже 0,4%», — продолжает Струченевский.
После публикации статистики в КНР азиатский фондовый рынок пошел вниз. Гонконгский индекс Hang Seng Index (HSI) и китайский Shanghai Composite Index завершили торги падением на 0,5% и 1,3% соответственно.
Цифры по ВВП последовали спустя неделю после неожиданного шага к торговому перемирию с Соединенными Штатами. По итогам раунда переговоров по торговле 10-11 октября стало известно о частичном соглашении. США и Китай подошли к «значительной первой фазе» торговой сделки, говорил после американский президент Дональд Трамп.
Обе стороны тогда пошли на уступки, Пекин — в очень болезненном для американских фермеров сельском хозяйстве, а Вашингтон — решил отложить повышение пошлин на продукцию из Прднебесной.
В частности, китайские власти пообещали увеличить закупку сельскохозяйственных товаров из США на сумму от $40 до 50 млрд, сообщали в Белом доме. При этом в Китае эту цифру не подтвердили, сказав, что закупки продукции фермеров будут осуществляться в зависимости от потребностей китайского рынка, писала The Washington Post.
После переговоров с вице-премьером КНР Лю Хэ сообщалось, что стороны могут подписать торговое соглашение в ближайшие пять недель. То есть ближе к началу декабря 2019 года.
Но страны по-прежнему далеки от достижения какого-либо всеобъемлющего соглашения в сфере торговли, уверены эксперты. Следующий этап торговых переговоров предполагает встречу на будущей неделе главы Минфина США Стивена Мнучина и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера с китайским вице-премьером.
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Комментарии94
Экономика , Видео , Статьи , Екатерина Новикова , Стивен Мнучин , Антон Струченевский , Дональд Трамп , Казначейство США , Международный валютный фонд , Сбербанк России , Газета.Ru , Washington Post
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