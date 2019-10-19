Назван срок отсоединения Украины от энергосистемы России

Названы сроки отсоединения Украины от энергетической системы России

Украина может присоединиться к энергетической системе Европы и не зависеть от российской в течение следующих трех лет. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин, передает УНИАН.

Для этого, по его словам, необходимо создать технические и экономические условия. Шубин выразил надежду, что они будут созданы в ближайшие три года, и признал, что на данный момент «отделиться» от России не представляется возможным.

«Исторически так сложилось, что наши энергосистемы [с Россией] объединены. Они существуют как одна единая энергетическая система», — пояснил он, отметив, что только часть Украины — Бурштынский энергоостров — имеет соединение с энергосистемой Европы.